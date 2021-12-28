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輕鬆入主賓士車　2004年賓士E320台南法拍 1元起標

▲行政執行署台南分署2022年1月4日下午4時起，舉辦動產拍賣會，其中1部2004年賓士E320台南法拍 1元起標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署2022年1月4日下午4時起，舉辦動產拍賣會，其中1部2004年賓士E320台南法拍 1元起標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署於2022年1月4日下午4時起，在台南市中西區忠義路1段125巷台南分署中庭廣場，舉辦動產拍賣會，其中1部2004年賓士E320台南法拍 1元起標。

▲行政執行署台南分署2022年1月4日下午4時起，舉辦動產拍賣會，其中1部2004年賓士E320台南法拍 1元起標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署指出，拍賣物品有2004年賓士E320、2013年VOLVO V60、中華廂型車、中華小發財車、馬自達汽車等汽車、光陽機車1台、光纎熔接機等歡迎民眾競標。自下午3時15分起開始登記，4時起正式競價拍賣。

台南分署表示，這次拍賣活動比較吸晴的物件為2004年份賓士E320，該車輛3199CC，該車輛滯欠牌照稅32453元、燃料費8640元及罰鍰900元合計41993元，第一次拍賣有民眾喊價到3萬元，但經移送機關代理人認為太便宜，故反對拍定而流標，這次是第2次拍賣，同樣不訂底價1元起標。

台南分署貼心提醒，有意參與這次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與這次競價拍賣的。為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

此外，為配合防疫工作，台南分署將於大門入口處量測體溫，實聯制並提供酒精進行手部消毒，並請民眾配合戴口罩，保持社交距離，會場內全面禁止飲食。

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