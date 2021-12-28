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台南安平區建平8街拓寬　李啟維：有助於地方發展

▲台南市議員李啟維指出，安平區建平8街，從國平路到育平路段8米道路拓寬1800萬的工程經費，已獲市議會通過，2022年即將拓寬施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員李啟維指出，安平區建平8街，從國平路到育平路段8米道路拓寬1800萬的工程經費，已獲市議會通過，2022年即將拓寬施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區建平8街，從國平路到育平路段8米道路拓寬1800萬的工程經費，已獲市議會通過，2022年即將拓寬施工，市議員李啟維表示，建平8街的拓寬有助於地方交通及消防安全的改善和發展。

▲台南市議員李啟維指出，安平區建平8街，從國平路到育平路段8米道路拓寬1800萬的工程經費，已獲市議會通過，2022年即將拓寬施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維表示，上述路段拓寬的緣由，是因住在東邊的民眾向他反應到區公所洽公，因為建平8街、健康3街到育平路段是單行道，回來必須繞道永華路不方便也危險，還有建平8街大樓林立，消防巷道8米也過於狹小不利消防救災，有鑑於此他才積極向市府有關單位爭取促成拓寬。

▲台南市議員李啟維指出，安平區建平8街，從國平路到育平路段8米道路拓寬1800萬的工程經費，已獲市議會通過，2022年即將拓寬施工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李啟維說，建平8街拓寬的用地，雖然都是政府機關土地，但還是要透過都市計畫通盤檢討才能取得，這也是拖這麼久的原因，他非常感謝都發局這段時間的溝通協調，還有工務局養護科的設計規劃，才能使建平8街拓寬工程順利進行，建平8街全線的拓寬有助於交通的改善和地方的發展。

李啟維說，這次5期都市計畫檢討變更也包括，位於建平8街的文小46變更為文教用地，亞洲餐旅學校也將在5期設立新校區，建平8街的拓寬可降低學校設立之後造成交通的衝擊，對安平5期的發展可說是如虎添翼。

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