4星座跨年小心破財　第3名下班快回家！帶這物擋煞

▲每年的台北101焰火秀，都是各界矚目焦點。（圖／資料照／台北101提供）

記者陳俊宏／綜合報導

即將進入2022，命理專家小孟老師今天（29日）在臉書特別提醒，4星座跨年要小心破財。

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Top 4牡羊座：健康消費高漲，當心買貴退不到差價

愛美、愛朋友的牡羊座在跨年來臨時聚會特別多，一下朋友生日一下跨年活動，還有緊接下來的過年家族聚會！時常自帶聚光燈的牡羊座一定要保持白帥帥、水晶晶，所以他們在這時候一定會準備很多聚會秘密武器，類似飲食阻擋代謝錠、解酒之類的保健食品，讓他們撐過無數場的聚會續攤，又能維持亮麗形象。

不過，小孟老師在這邊提醒牡羊座，不要亂買保健食品，容易買貴，最後沒有效果還吃不完呦。

Top 3雙魚座：天外飛來橫禍，花錢消災存錢祭改

雙魚座的朋友在跨年出門在外千萬要注意了！特別留意行車意外，尤其習性固定的你們，在跨年不要心血來潮換新鞋新車，容易一個走路不穩拐到腳，讓你花錢上門診掛病號喔！

所以小孟老師特別提醒雙魚座的朋友，跨年的時候就乖乖認真工作，下班趕快回家呦～不然當心意外找上你，可是躲也躲不了的喔！建議可以身上可以帶個紫色平安小物擋煞氣喔！

▼小孟老師提醒，雙魚朋友跨年下班趕快回家。（圖／資料照／記者徐文彬攝）



Top 2獅子座：跨年購物，衝動消費亂買一通

獅子座的朋友在跨年時會想大採購，刺激性消費的他們總會忍不住蠢蠢欲動呦！因為你們精打細算也不會買太多囤積物品，但是限量期間的消費就會必買無疑！

小孟老師提醒獅子座的朋友在跨年時，雙手不要太癢，緊緊抓住自己的荷包，不然容易因為衝動消費後悔不已，還要可能資金調度出問題，還是要量力而為哦。

Top 1巨蟹座：家庭支出多，精打細算省荷包

巨蟹座的朋友在跨年財運方面運勢普通，面對連假生活支出變多，特別是在家人身上的開銷會變多，例如家中長輩想要重新佈置家中擺設，你都會想盡辦法來滿足，因為愛家人愛宅在家的巨蟹座，也會很願意這樣的花費，還有可能家族旅遊又是一筆支出。

在此，小孟老師提醒巨蟹座的朋友，錢要花在刀口上，能省則省，以免享受成罪受呦！