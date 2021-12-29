麥當勞營運顧問從帶「心」出發　當夥伴金色職涯的教練！

▲從帶「心」出發，麥當勞營運顧問是每個餐廳夥伴在金色職涯上的領跑教練。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

▲王宗仁僅有32歲就晉升成為麥當勞最年輕的營運顧問，帶領著6至7家餐廳。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

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充滿活力、親切問候，他是麥當勞最年輕的營運顧問王宗仁，僅32歲就晉升，帶領6至7家餐廳。他認為擔任領導者，最重要的就是聆聽餐廳內所有夥伴的需求，才能匯集意見並給予資源、帶領方向，成為團隊在職涯的馬拉松上強而有力的補給站！

▲王宗仁認為擔任領導者，最重要的就是聆聽夥伴需求。

打動人心沒有捷徑！唯有「聆聽、激勵、共享」

王宗仁表示，「我在6年期間就輪調了6家餐廳，合作夥伴小至16歲、大至75歲，印象很深的是我剛升遷餐廳經理，轉調到一家餐廳時，有一個管理組他跑來跟我說『我看你要怎麼樣帶領我們』，其實我覺得人多多少少，對於外來事物的一些排斥跟距離感，我就跟他講說，我們可以先去了解彼此的需求跟想法，共識一下屬於你跟屬於我，對於這家店的願景跟藍圖，聚焦他的行動跟他的期許有沒有一樣，這是我覺得剛開始建立關係，跟建立團隊連結的第一步」。

▲王宗仁表示最深的學問就是「人」，而打動人心沒有捷徑。

麥當勞會透過工作方法交換分享，減少重工或是夥伴得從0開始摸索的負擔，也會透過公開表揚，鼓勵夥伴向榜樣學習，而營運顧問協助提供充足資源，幫助同仁成為傑出的工作夥伴，日常也會舉辦慶生活動，凝聚夥伴感情，王宗仁認為每個夥伴都是很重要的，都有屬於他們的價值，所以日常會透過一些員工聚會或是公司活動來激勵他們，讓好的表現能夠持續地執行。

▲▼王宗仁透露，日常會透過一些員工聚會或是公司活動來激勵夥伴。

另外，王宗仁指出，這兩年因為疫情關係，得來速的來客量就更高，餐廳同仁常常會覺得在效率上已經很努力了，但其實都還有可以成長的空間，「今年我就帶領我負責的區域到清水中華餐廳參訪，去了解一下他們的運作及人員擺放，把學到的帶回來落地執行，透過找到方法、激勵的方式，幫助同仁在得來速的服務與業績上都有所成長」。

▲這兩年因為疫情關係，得來速的來客量增高。

▲王宗仁帶領夥伴到清水中華餐廳參訪，把學到的帶回來落地執行。（圖／王宗仁提供）



麥式大店長學 就是要學會把人擺在對的位置上



如何把人放在合適的位置，並且給予適度訓練、激發潛力，這也是王宗仁重要的工作之一，「如果是針對比較正面、有想法的員工，其實你可以用參與式的跟他討論，例如同仁很喜歡賣東西、與顧客接觸，那就要協助同仁具體化業績目標，這樣在樓面上就能多投資一個員工，提高生產力，員工也能工作的很開心，先支持確認想法，再引導出好的績效，若是針對比較低績效的員工我們會設定績效進取的提升計畫，鼓勵他們先參考別人的想法、複製做法，定期追蹤工作績效，有正面的表現給予鼓勵，若表現待改進就會即時調整，最後這些夥伴就會主動自己完成工作，不會覺得有做沒做營運顧問都不在乎，有成就感後，就會積極達成工作目標」。

▲▼如何把人放在合適的位置，是麥式大店長學的重要關鍵。

對王宗仁來說，這份工作最有挑戰也最有成就，就是跟「人」的關係，而在麥當勞工作，就像是他喜歡跑的馬拉松一樣，「跑馬拉松時要調整配速與效率，過程中也有補給站補充食物和水分，甚至前面有人帶著你跑，很像是工作上有主管幫忙你不斷聚焦工作目標、確認工作方法，給你正確的工作建議幫你加油，另外跑馬拉松有里程碑，跟麥當勞明確的職涯升遷制度很像，每個階段都有明確的工作目標，完成職涯的里程碑後，就能往上升遷，朝下一個階段邁進，最重要的是，你絕對不是一個人跑，因為大家都跟你一起前行，這也是我在麥當勞會樂此不彼工作的原因」。

▲對王宗仁來說，在麥當勞工作，就像是他喜歡跑的馬拉松一樣。（圖／王宗仁提供）

相當重視人才的麥當勞，也提供多種專業訓練，王宗仁說明，「其實麥當勞針對不同的職級都有相對應的訓練，像我最近升遷營運顧問，麥當勞有安排『NCDP新任顧問發展計畫』，有5次的線上課室可以跟兩岸四地的同學交流，分組討論，第六個月會去上海漢堡大學上實體課，但今年因為疫情所以都線上上課，透過跟不同市場的夥伴互動，可以看到更多不一樣的思維，譬如說中國因為開店速度快，夥伴比較注重損益平衡，而台灣就比較注重在平穩的區域中，如何有更好的發展或優化人力，很開心今年我跟我的教練就是楊正桐營運經理，一起拿到最佳教練的獎項」。

▲麥當勞提供多種專業訓練，針對不同職級都有相對應訓練。（圖／王宗仁提供）



▲王宗仁今年參加「NCDP新任顧問發展計畫」，與楊正桐營運經理一起拿到「最佳教練」獎項。（圖／王宗仁提供）

十年特休、123天休假、員工旅遊 好人才努力工作更要用力玩



外界對於麥當勞，可能只有炸薯條、做漢堡的刻板印象，但身為麥當勞員工，王宗仁這樣說，「麥當勞對於食品安全裡面是非常的注重，不論戴藍白手套或定時洗手，甚至我們其實都會邀請員工的家長一起來參觀，員工的工作流程跟薪資福利等等，另外，每年有管理組出遊，每兩年有店經理國外旅遊，我們去過日本、印尼、新加坡、宿霧、夏威夷，過程中也會參訪當地麥當勞，互相交流，還有我自己期待最久也是最開心的，就是『10年特休』的部分，你如果在公司工作10年，就可以擁有56天為期8週的給薪休假，讓你可以安排旅行或是好好陪家人」。

▲麥當勞營運顧問，幫助團隊發揮1＋1＞2的戰鬥力。

麥當勞營運顧問，透過正向的團隊溝通及教練式領導，幫助團隊發揮1＋1＞2的戰鬥力，同時也透過優質的薪資福利以及明確的生涯規劃，讓工作夥伴們都能在金色職涯舞台上發光發亮。