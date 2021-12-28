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等半年！麥當勞賣到缺貨「BTS肯瓊醬」回來了　限時26天搶吃

▲▼麥當勞肯瓊醬回歸。（圖／業者提供）

▲夯到缺貨的韓國肯瓊醬限時回歸了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

終於等到了！麥當勞今年找來南韓人氣男團「BTS防彈少年團」合作，推出期間限定「THE BTS MEAL」，浪漫紫色包裝搭配韓國直送2款辣醬，不僅鐵粉買單還吸引大批台人搶嚐鮮，台灣原訂開賣20天，但因太夯導致醬料提早完售，讓還沒吃到的人大呼可惜，不過「肯瓊醬」確定將從明（29）日限時回歸，期間只要買雞塊套餐或單點，一次就有4種醬任選，把握機會衝吃。

▲▼麥當勞肯瓊醬回歸。（圖／業者提供）

▲現在麥克雞塊一次就有4種沾醬選擇。

麥當勞宣布狂被敲碗的「肯瓊醬」終於回來了，韓國直送的肯瓊醬口感酸甜、又帶有微辣口感，可是被譽為是「醣醋醬」的最強勁敵，明（29）日起至2022年1月23日限時回歸或售完為止，而期間只要購買雞塊套餐或單點10塊雞塊，就可任選2份醬料，而現在可是有4種醬料任選，包括肯瓊醬、蜂蜜芥末醬、泰式香辣醬及醣醋醬，鐵粉把握機會再回味一次。

▲▼漢堡王小華堡。（圖／業者提供）

▲漢堡王免費吃堡剩今天。

另，漢堡王12月華堡日只剩今天，只要於門市購買、官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，門市須出示廣告截圖，官網則要輸入優惠瑪「LOVEBK」，即可享1顆原味華堡免費吃，隨餐送1顆且不限量，提醒機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積店不適用此活動。

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