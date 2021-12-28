酒駕有4成是累犯　蔡壁如提立法：酒癮者應接受治療

▲高雄男黃子洋撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）



記者黃巈禾／台北報導

黃子洋3度酒駕撞上一家四口，釀1死3傷，又發生藝人宋少卿5度酒駕撞上計程車，讓酒駕修法議題再浮檯面。民眾黨立委蔡壁如認為，立法院一再修法，仍有將近4成的累犯，從犯罪學和公共衛生醫療預防的角度來看，應該矯正酒駕累犯的酒精成癮，從源頭來防止酒駕問題，慢性酒癮者應接受專業治療。

黃子洋26日在高雄市前金區河東路、國民街口駕駛BMW，衝撞正在過斑馬線的一家四口，37歲范姓媽媽當場無生命跡象，45歲林姓父親腳和骨盆多處骨折，15歲大女兒一雙小腿都骨折、全身多處擦傷、顏面骨折及全口牙齒都被撞掉，13歲小女兒多處挫傷、顱內出血。警方調查，黃子洋事發後的酒測值高達1.24毫克，過去在2006年、2009年都有酒駕被取締的紀錄，如今3度酒駕造成嚴重傷亡。

對此，蔡壁如28日表示，高雄市長陳其邁表示震怒，但這已經是第幾次因為酒駕而震怒？震怒之後呢？面對問題、解決問題，必須從根本原因分析起，刑罰一修再修這麼多年，但酒駕問題為什麼仍舊層出不窮？除了執行力出了問題，今天要再談酒駕的源頭「酒癮防治」。

蔡壁如指出，根據交通部近10年的統計，酒駕的累犯比率為37%至38%，其間立法院一再修法，但仍有將近4成的累犯，而被檢測出越多酒駕次數的行為人，患有酒癮問題的比例就越高，當行為人酒駕已達4次以上，其確診為酒癮者的比例更高達88.2%，但我國酒駕累犯接受治療的比例是多少？2020年的酒精鎖制度上路，為何酒駕累犯還是開著車到處趴趴走？建構問題性飲酒與酒癮者醫療及社會復健服務模式計畫，又是如何？

蔡壁如提到，從犯罪學和公共衛生醫療預防的角度來看，應該矯正酒駕累犯的酒精成癮，從源頭來防止酒駕問題，慢性酒癮者應接受專業治療，外國電影都有「飲酒者匿名團體治療法」，由專業醫師或心理醫師帶領，幫忙患者走出成癮的困境。

蔡壁如認為，就算法院判決、執行刑罰後，還是應該有這些刑後治療，社會安全網也應該接住他們、追蹤他們的情況，避免受刑人出獄後，還是被社會拒絕或自己拒絕適應社會，導致持續的酒精成癮，甚至再犯的遺憾，如果民進黨團願意用修改地制法、中央預算逕付二讀的精神，來推動酒癮防治的立法，民眾黨一定全力配合、絕不杯葛！