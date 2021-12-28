被金錢豹酒女撞死！家屬公布判刑和賠償　喊話高雄法官：不應比我家低

▲台中金錢豹酒女酒駕撞死烘焙師，其家屬發文喊話法官判刑刑責不應比他家低。（圖／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）



記者林冠吟／綜合報導

儘管一再呼籲，但酒駕事故仍頻傳！2017年金錢豹酒女酒駕撞死陳姓烘焙師，高雄38歲黃子洋26日行經前金區河東路口時，撞上走在斑馬線上的一家四口，造成媽媽當場死亡其餘3人重傷的悲劇，陳姓烘焙師的家人聽到相關消息後，也在臉書粉專公布刑度與賠償金額，直言「我相信你的法官是不能也不該判比我家的案子低！」

38歲的黃子洋26日酒駕上路，在行經河東路口與國民街口時，撞上走上斑馬線上，準備前往對向的一家四口，造成母親當場傷重不治，其丈夫和2名女兒全身亦有多處骨折，目前仍在醫院治療中。

整起事件經媒體曝光後，也讓人回想起2017年時，在台中金錢豹上班的顏姓女子，酒駕撞死陳姓烘焙師的事件。烘焙師的家屬，28日也透過烘焙師在世時創立的臉書粉專發文表示，顏女酒駕累犯2次，而黃男酒駕累犯3次，顏女被逮到時酒測值0.46、黃男則為1.24，顏女酒駕的行為造成陳姓烘焙師不治；而黃男則造成1死3重傷的悲劇。

▲遭金錢豹酒女撞死的烘焙師家屬，28日聽聞高雄傳出酒駕事故，釀成1死3重傷的悲劇，發文呼籲盡快修法。（圖／翻攝自臉書）



陳姓烘焙師的姊姊指出，弟弟的案子經上訴後，刑事部分判顏女有期徒刑9年6月，並須賠償家屬1000萬元，直言這次的案子「我相信你的法官是不能也不該判比我家的案子低！」

文末，陳姓烘焙師的家屬表示，修法之路漫長，道德提升還需要大家彼此約束，為此次事件中逝去的母親哀悼，更為傷重的父親和女兒們祈禱，希望他們能夠早日康復，並喊話呼籲政府能盡快修法。

家屬指出，雖然此次仍然造成憾事，但仍要感謝黃男的朋友趙先生，曾經勸阻過黃男不要酒後上路，希望能提供未來修法和酒駕防制的上的有效參考─「多數酒駕累犯者真的茫到不能聽勸，還是需要外力強制約束。」