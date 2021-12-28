快訊／北市今年酒駕死傷數44人　「酒後代駕服務」7.6萬件創新高

▲台北市政府統計，北市近幾年酒駕事故死傷人數逐漸下降。（示意圖／123RF）

記者袁茵／台北報導

高雄38歲黃姓男子日前三度酒駕，開BMW撞上一家四口，造成1死3傷悲劇，加上藝人宋少卿酒駕累犯28日又再度酒駕撞車，使酒駕議題再度受到外界熱議。台北市交通局統計，北市近3年酒駕事故死傷人數，2018年為69人、2019年63人、2020年為78人，今年截至10月底有44人。

台北市交通局表示，北市酒駕事故死傷人數及違規取締件數逐年下降，使用酒後代駕服務也逐年攀升，今年截至11月止，酒後代駕服務共7萬6062件，再創歷年新高，呼籲民眾如有飲酒需求，多多利用酒後代駕預約及服務，尊重自己及其他用路人生命安全，切勿酒前酒後及宿醉駕車。

根據北市交通局統計，近3年酒駕事故死傷人數，2018年為69人、2019年為63人、2020年為78人，今年截至10月止為44人；另北市警察局統計，近3年酒駕取締件數，2018年為1萬2692件、2019年為9383件、2020年為4465件，今年截至10月為2633件，呈現明顯下降趨勢。

儘管近年酒駕死傷人數及取締件數明顯下降，酒駕情形已有大幅改善，但因酒駕事故往往造成嚴重車禍死傷，交通局提醒，近期疫情趨緩，接近年底尾牙聚餐場合飲酒機會增加，切勿貪圖一時方便而心存僥倖，讓酒駕悲劇發生，造成家庭及社會的莫大損失。

交通局指出，近年立法機關已加重酒駕罰責，酒駕罰金大幅增加，民眾如果喝酒後吐氣酒測值超過每公升0.15毫克，即違反《道路交通管理處罰條例》第35條規定，機車駕駛人處新台幣1.5萬元以上、9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新台幣3萬元以上、12萬元以下罰鍰，且車輛必須被移置保管，還需要吊扣駕照。

另外，若民眾吐氣酒測值超過每公升0.25毫克，更會觸犯刑法的《公共危險罪》，汽機車駕駛人吐氣酒精濃度超過每公升0.25毫克或血液酒精濃度達百分之0.05以上，則同車年滿18歲以上乘客一併受罰，處罰金額從600至3000元不等；另慢車駕駛人酒駕罰600元至1200元，拒檢（測）罰2400元。