快訊／侯友宜怒斥酒駕太多狂妄囂張　喊話加重民事、防脫產逃亡

▲侯友宜視察警方臨檢。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市38歲黃姓男子3度酒駕撞上范姓一家四口，釀1死3傷悲劇後，又傳藝人宋少卿酒駕撞上計程車，酒測值095，讓台灣酒駕爭議再次浮上檯面。新北市長侯友宜28日表示，他見過太多狂妄囂張的酒駕犯行，也擁抱太多痛徹心扉的家屬，自己對酒駕是深惡痛絕；侯友宜嚴正呼籲中央加快推動酒駕修法進程，不單是刑責加重，也支持應讓酒駕者背負更重的民事責任。

「我們在一次又一次的故事中，看見酒駕已成為比悲傷更悲傷的社會議題；我要再次重申：當你喝了酒，不管你是誰，你都沒有駕駛的資格！」侯友宜28日下午在臉書表示，前天傍晚，高雄發生令人心碎的死亡車禍，一名男子酒後駕車撞上一家四口，釀成悲劇。年輕的媽媽與她深愛的先生、女兒，前一刻還漫步在愛河畔，下一刻，卻被狂駛而來的車輛，將幸福瞬間瓦解。

侯友宜說，「我見過太多狂妄囂張的酒駕犯行，擁抱過太多家屬痛徹心扉的眼淚，我對酒駕深惡痛絕，這些都是國家與人民不必要且可避免的損失。」據統計，近5年來酒駕致死、傷事件數超過4萬件，逾5萬人受傷，更已奪走1000多條寶貴生命。儘管歷年酒駕肇事件數稍有下降，但每項數據都沾著無辜生命的斑斑血跡，又讓人情何以堪？

「在新北，取締酒駕不會停止，絕沒有空窗期！」侯友宜指出，新北市警察同仁全力遏制酒駕肇事；不但在轄區各主要路口及易酒駕路段設置路檢點進行目測、拋棄式酒精儀吹氣外，更加強了重點彈性式的不定時、不定點的區域巡邏；不論酒駕者身分是什麼，是不是名人，都逃不過我們的強力執法。

侯友宜再指，今年在警察弟兄的強力執法與嚴密路檢之下，新北截至目前共取締3682件，其中1912件依公共危險罪移送偵辦，積極展現執法決心，更得到象徵全國交通安全最高榮譽的「金安獎」及酒後駕駛防制專案第一名。「我深深感謝弟兄們的付出，是他們站上一線，防堵了更多可能的悲劇。」

侯友宜強調，「我要嚴正地呼籲中央加快推動修法進程，不單是刑責加重，有些酒駕者擅鑽法律漏洞，以事後喝酒的方式規避採證，甚或有酒駕被扣車者請親友領回車輛後，再次酒駕，這些細節，立法者都應參酌實際情況，修正出更完備的法規」。

此外，侯友宜也支持應讓酒駕者背負更重的民事責任。她說，院、檢應快速執行扣押、沒收甚至羈押等作為，避免行為人脫產、逃亡，以彌補被害者家屬精神與身體上的痛苦。

侯友宜表示，因我們都不平，酒駕明明是可預防之事，卻仍有投機份子任其酒後發酵變質的自大，心存僥倖、恣意妄為，死傷者何其無辜。他自己也曾說過，酒駕危險的程度不會輸給新冠病毒，試想當民眾循規蹈矩行走在斑馬線上或街坊巷弄，卻渾然不知危險正在身邊，隨時都可能遭遇攻擊，這難道還不可怕？

「酒駕修法迫在眉睫，請不要忘了，為政者應以蒼生為念，安居樂業是民心所向，政府將保護人民生命、安全的公共利益擺在首要，請不能拖、不要拖。」侯友宜說，解決人民日夜擔憂的問題，才是政府最要緊的事。