還不知太太死訊！遭酒駕撞飛　爸爸醒後「插管躁動想找妻兒」

▲高雄男黃子洋酒駕撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄BMW男黃子洋26日酒後開車撞上林姓一家四口，導致37歲的媽媽范女送醫不治，爸爸跟2姊妹也受到重傷。據了解，3人目前都仍在加護病房治療中，但爸爸清醒後顯得有些躁動，似乎想找妻兒，院方考量他插管可能會感到不適，也先給予鎮定藥物讓他多休息；至於傷勢部分，手術後觀察雙下肢血循良好，無截肢之虞，但仍待後續觀察。

在路上遭到酒駕撞飛的林姓一家四口，媽媽范女送醫不治，而45歲的爸爸林男因外傷性多處骨折併肺損傷被送往大同醫院，因生命徵象不是很穩定且有可能後續變化，因此被收治加護病房。

昨日林男生命徵象穩定之後，院方請骨科團隊進行骨盆微創內固定，右股骨內固定，左下肢暫時性外固定手術治療，術後返回加護病房進行後續照護。目前雙下肢血循良好，無截肢之虞，但仍需後續觀察。

不過，據指出，他清醒後情緒有些躁動，似乎想找妻兒，再加上有插管可能會感到不適，院方考量他身體狀況，先給予鎮定藥物讓他能多休息。另外，因為2女兒是在高雄長庚醫院治療，家屬表達想轉院方便共同照顧，今天院方也將協助病人轉至高雄長庚醫院後續照護。

▲▼高雄市長陳其邁前往高雄長庚探視姊妹花。（圖／高雄市政府提供）

至於林姓2姊妹被送往高雄長庚醫院進行治療，16歲的姊姊有顏面骨折、牙齒多處脫位、雙腳骨折，昨天已經順利動完顏面骨折手術；14歲妹妹頭部受有外傷、顱內出血，昨也結束手術。2人目前都在加護病房由醫護人員照護，預估還需1周時間治療，再視情況轉一般病房。

據了解，2姊妹目前病況穩定，意識清楚，沒有生命危險，但因為還在治療中，都有被投予鎮定藥物，處於睡睡醒醒的狀態，應還尚未得知媽媽死訊以及爸爸的狀況。由於醫護人員不會主動告知，可能得待後續傷勢更加穩定後，才會由親屬轉告噩耗。

▲黃子洋酒駕撞毀4口之家，被高雄地院裁定羈押。（圖／記者賴文萱攝）

警方調查，黃子洋事發之後的酒測值高達1.24毫克，他駕車前在咖啡店跟友人相約聚會，還自備威士忌，酒後堅持上路釀禍。

黃子洋也被起底在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄，如今三度酒駕造成嚴重傷亡，高雄地院27日晚間召開羈押庭，認為黃嫌有殺人之不確定故意，涉犯刑法第271條之殺人、殺人未遂罪嫌重大，有逃亡及串證之虞，裁定羈押。