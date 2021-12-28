桃機安檢自動分流明年啟用　第三航廈將設「一條龍」遠端監控中心

▲桃機未來將陸續設置人體掃描儀。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

交通部參考國際標竿機場作法，桃園國際機場第一航廈將於明年起逐步建置安檢自動分流暨托盤回收系統等智慧安檢線，且目前第一航廈、第二航廈均分別已建造3台和2台人體掃描儀，未來幾年將持續擴大建置，未來第三航廈落成則預計將花10多億建制相關先進安檢設施。

交通部今天（12/28）下午召開例行記者會，交通部航政司副司長韓振華表示，交通部參考國際上標竿機場的做法，陸續導入新科技和智慧化設施。桃機第一航廈將於明年逐步建置安檢自動分流暨托盤回收系統智慧安檢線。

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韓振華說，目前出境行李安檢設有X光機，不管掃描後的行李是否被判定有問題都還是在同一個輸送帶上，必須人力揀取挑出需複檢的行李，但也容易導致後方行李塞車。未來希望引進分流系統，讓沒問題的行李可以快速通過，若需複檢則會導入另一條通道，再由人工複檢。另外，托盤回收系統則可協助托盤整理，不必再用人力調度，可由機器自動回收後交由下一名旅客取用。

另外，韓振華也說，桃機也比照美國已經於第一、第二航廈分別設置3台和2台的人體掃描儀，協助安檢門二度複檢是否有攜帶危險物品，未來桃機第三航廈將設置具自動爆裂物偵測功能的電腦斷層掃描儀、人體掃描儀以及遠端安檢監控中心等安檢設施。

韓振華談到，屆時第三航廈也會配有8台人體掃描儀，詳細規劃刻正進行中，上述規劃預計由民航作業基金支應人力和設備建置。

▲民眾機場托盤多由人工回收，未來將可由機器協助處理。（圖／交通部提供）

