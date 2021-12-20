清廉有保證　台南市消防局執行安檢嚴守依法行政　

▲台南市消防局長李明峯表示，自從上任以來，就是秉持黃偉哲市長施政理念，建構一支清廉有高效率的救災團隊，台南市消防局執行安檢嚴守依法行政，清廉有保證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日前新北市消防局一對夫妻檔前隊員，因兒子在麥當勞摔傷，竟利用職權向業者索賠7060萬情事，台南市消防局長李明峯表示，自從上任以來，就是秉持黃偉哲市長施政理念，建構一支清廉有高效率的救災團隊，台南市消防局執行安檢嚴守依法行政，清廉有保證。

李明峯表示，平時即與執法人員進行消防人員廉政教育訓練，加強清防人員行政執法及清廉法治觀念，要求進行消防安全檢查一律依法執行，提醒勿因小失大，影響自身與家庭的未來；此外，對於執行安檢過程中也有嚴謹的督導機制，單位主管不定期進行實地督導，為清廉做把關；而據最近一次台南市政府消防局員工滿意度暨廉政研究問卷調查結果，消防局清廉度高達99.4％，足見清廉在消防局不是口號而是落實執行。

未來台南市政府消防局也會繼續強化消防人員法治觀念，把相關應注意事件列入清廉法治教育案例，提醒消防人員務必嚴守法紀並提高危機意識，秉持投入消防初衷，並隨時注意日常生活潛藏之風險，勿讓有類似情事在台南市發生。