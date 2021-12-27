斗六茂谷柑略減兩成　小果多品質高1／8年貨市集登場

▲斗六市公所今日舉辦「2022斗六茂谷柑節及年貨市集系列活動」記者會，多位果農代表及在地良品年貨廠商為了一年一度的茂谷柑節，展示出自家優良產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林「斗六三寶」之一的茂谷柑開始進入產季，斗六市公所今（27）日舉辦「2022斗六茂谷柑節及年貨市集系列活動」記者會，多位果農代表及在地良品年貨廠商為了一年一度的茂谷柑節，展示出自家優良產品，並預告明年1月8、9日在人文公園舉辦茂谷柑節及年貨市集，現場展售茂谷柑禮盒供消費者選購。

斗六市長林聖爵表示， 斗六地區茂谷柑種植面積約116公頃，每年產量近1845公噸斗六的茂谷柑全國知名，是斗六的驕傲，但更真正該驕傲的是斗六優秀的果農，努力用心的栽植茂谷柑，讓全國民眾可以透過我們的果產，看見斗六。

▲雲林縣副縣長謝淑亞、縣議員賴淑綏、斗六市長林聖爵一同邀請鄉親1月8、9日參與一連兩天的斗六茂谷柑節年貨市集。（圖／記者蔡佩旻攝）

果農朱清輝指出，往年在12月開始茂谷柑進入後熟期，本來不應該有落果現象，但現已近月底陸續還有落果狀況，朱清輝說明，其原因是上半年乾旱，加上雨季來臨時雨多，果樹根部泡水造成枝身弱，產生一連貫「熟了、紅了、掉了」現象，且中秋節後沒有再下雨，問題就浮現。

朱清輝解釋，健康果樹會啟動保護機制，雨水太多時，根部會縮起來做保護，不過果樹還是需要「吃肥、吃水」，但雨水期結束，果樹沒得吃，雖導致果粒長不大因此小果多，但果肉品質比以往好，後熟期熟度足夠時，原始風味就會出來，今年收成估計少兩成。

▲斗六茂谷柑今年減產雖小果多，但果肉品質比以往好，後熟期熟度足夠時，原始風味就會出來，今年收成估計少兩成。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處長吳芳銘說，目前外銷仍因航運價格提高、塞港嚴重有些難度，加上生鮮保存不易，需投入更多保鮮技術，出口有相對保守，但縣府仍會媒合輔導合作社、農會等單位，盡力開拓可行的新訂單。

▲多位果農代表及在地良品年貨廠商為了一年一度的茂谷柑節，展示出自家優良產品，並預告明年1月8、9日在人文公園舉辦茂谷柑節及年貨市集，現場展售茂谷柑禮盒供消費者選購。（圖／記者蔡佩旻攝）

2022年斗六茂谷柑節及年貨市集系列活動，除了1月5日有近千位的斗六地區幼兒園孩童參與茂谷柑生態教學，希望讓孩童在農民引領下寓教於樂，耳聽茂谷柑的生態故事，手拿現採鮮甜的茂谷柑，1月8、9日兩天的斗六茂谷柑節年貨市集，將斗六的在地優質的農產品，推廣到全台。

▲婕羽運動食品行展示、提供試喝專業運動飲養飲品，氨基酸、蛋白質，成功吸引健身、保養、健美等運動人士目光，亦將於年貨市集展售。（圖／記者蔡佩旻攝）



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