王婉瑜肯定林智堅棄選大新竹　「但讓人更不明白急著竹竹併意義為何」

▲新竹市長林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

朝野近期為了新竹縣市合併吵得不可開交，在野黨更批評地制法修法是為新竹市長林智堅再戰2022「量身打造」，而林智堅昨（27日）證實，已放棄角逐竹竹併後的「大新竹市長」，立委王婉瑜表示，林智堅此舉，解放了過往對於升格議題的包袱，卻也讓人更不明白，執政黨這麼急切地推動竹竹併的意義，究竟為何？

林智堅昨宣布，為促成「竹竹併」加速修法，他將不會參選2022年的大新竹市長。王婉瑜表示，對於林智堅的決定，願意給予肯定，「倘若未來林市長真的能履行承諾，至少能撇除因人設事的疑慮，讓大家能夠重新回到國土重劃的議題，好好地聚焦討論。」

王婉瑜指出，在討論竹竹併議題時，未來誰要參選大新竹市長，不應該是討論重點。自己當然不反對「竹竹併」，反對的是倉促修法和毫無配套的區域劃分，「因為直轄縣市在財政分配時的優勢實在太大，讓所有縣市首長對於升格都大力贊同。」

王婉瑜表示，在竹竹併議題出現之後，本來人口就已達標的彰化縣也立刻宣布跟進。昨天彰化縣長已經正式遞出升格計畫書，更呼籲中央正視彰化升格問題。甚至連在地民進黨籍的立委都表態支持，「倘若此門一開，可以想見的是，基隆、嘉義等縣市也會拋出呼籲，希望趕上這一班升格列車。」

王婉瑜指出，自己身為苗栗女兒，擔心的是難道未來苗栗就只能繼續邊緣化，這也是為什麼我一再強調，國土規劃涉及財政、區域發展、產業廊道的問題。如果回頭看看政府遷台初年、甚至日治時期的區域劃分就可以發現，這對於國家未來百年的發展，都有深遠的影響。

王婉瑜表示，這樣的決策需要充分討論，絕不能憑著一時衝動。掙脫選舉考量之後，朝野應該坐下來好好談，一次把《地方制度法》、《財政收支劃分法》、《行政區劃法》都端上討論桌，共同成就未來台灣。