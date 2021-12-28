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徐耀昌曝林智堅曾來電分割苗栗　「頭份給新竹、其他給台中」

▲▼徐耀昌、林智堅。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲徐耀昌、林智堅。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

苗栗縣長徐耀昌日前爆料，新竹市長林智堅曾向他提到，新竹可納竹南和頭份，苗栗其他地方給台中。林智堅否認一事，強調自己始終主張竹竹合併升格，徐耀昌說他要染指苗栗是子虛烏有。不過，徐耀昌透過臉書堅稱林智堅9月曾致電談頭份竹南切給新竹，這種說法絲毫沒為苗栗鄉親思考，令人遺憾。

徐耀昌表示，2026年竹竹苗科技都，才是竹竹苗地區升格直轄市的最佳甜蜜時機點，台中升格直轄市花16個月，桃園升格直轄市花20個月，而在距離選舉剩下不到11個月的現在，在地方尚未取得共識的前提下，強硬推動竹竹合，說是沒政治考量，顯然難以自圓其說，台灣一個小小島嶼，竟將可能擁有全球最多的9個直轄市，令人匪夷所思，光從不到短短11個月的時間就必須完成升格，且還要即刻投入2022縣市長大選，其倉促與罔顧民意的痕跡處處可見。

徐耀昌透露，9月上旬林智堅曾致電言及合併事宜，提到苗栗的時候表達可將頭份竹南切給新竹，其他鄉鎮切給台中的建議，「我聽完十分不以為然」，苗栗與新竹固然有其地緣血脈關係，然而苗栗鄉親的故鄉認同在四十幾年來的醞釀下，已經對這塊土地有著豐沛的情感，豈能讓人棄如敝屣般一刀兩分，自此割捨我們在這個山海之鄉的深厚連結？「林市長這一說法，足見其對於苗栗這塊土地的認知有著嚴重落差，絲毫沒有為苗栗鄉親設身處地思考，令人相當遺憾」。

徐耀昌指出，若對這塊土地的認識是如此淺薄，怎麼放心將苗栗鄉親的未來拱手相讓？苗栗長期以來的資源短缺，主要受限於財劃法與地制法的不公，儘管他任期內竭力招商引資，開源節流，財政逐漸改善，卻也不能操之過急，揠苗助長，縣市合併升格是國家大事，豈能因人設事倉促從之？全台縣市22處竟有9處直轄市，將使剩下的省屬縣市淪為二等公民，一個國家兩個世界，對這些省治縣市人民何其不公？

徐耀昌表示，他支持國民黨主席朱立倫所提出的2026竹竹苗科技都的構想，若為地方發展需求應詳細規劃，充分與基層協調溝通，待準備充足後，方始實施，切勿急就章強硬推動，須讓地方居民有足夠的沉澱包容的時間，以消弭可能帶來的反彈與社會動盪，如此看來，朱立倫所建議時間點2026，5年時間足矣，正是最好的合併時間點。

同時，徐耀昌呼籲執政當局，珍惜苗栗鄉親的地脈血源情感，不可因政治考量，棄苗栗鄉親護鄉之情於不顧，在苗栗鄉親權益未獲保障前，他拒絕成為北部以降唯一非直轄市的苗栗，也拒絕一刀切斷苗栗血脈相依的故鄉情感，將竹南頭份割捨給新竹，苗栗人永遠團結，富貴與共，禍福相依，他也將繼續與苗栗鄉親攜手，共同為爭取苗栗最大福祉而努力。

▼徐耀昌堅稱，林智堅曾來電分割苗栗。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

▲▼徐耀昌堅稱，林智堅曾來電分割苗栗。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

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