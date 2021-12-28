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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「林智堅棄選但戰場還在」　黃光芹：搞不好鄭宏輝是下一個林智堅

▲外傳新竹市長林智堅任期屆滿後將代表民進黨參選桃園市長；為此，林出面澄清並無此事。（圖／林智堅臉書）

▲新竹市長林智堅。（圖／林智堅臉書）

記者杜冠霖／台北報導

朝野近期為了新竹縣市合併吵得不可開交，在野黨更批評地制法修法是為新竹市長林智堅再戰2022「量身打造」，而林智堅昨（27日）證實，已放棄角逐竹竹併後的「大新竹市長」，對此，資深媒體人黃光芹表示，並不會因為林智堅棄選，戰場就不存在了，「走了一個林智堅還會有下一個林智堅，搞不好是鄭宏輝或是其他人。」

黃光芹指出，最好的解決方式就是從源頭解決，最簡單的方式就是從內政部，說國土規劃不能躁進，所以暫緩，因為這個議題也要其他縣市全盤考量，不能製造二等公民，「所以第一時間林右昌、翁章梁、陳明文也出來講阿！這樣不會對2022造成反效果嗎？」

黃光芹表示，新竹有提出這麼多正當性，新竹市2019年上繳稅收是1142億、但還諸於新竹市的只有114億，這並不對等，還包含竹科的因素等等，但要公平性、正當性全盤考量，「但有這麼急嗎？這麼急就讓人感覺露出馬腳了嘛！」

黃光芹表示，這麼急就是要搶在2022大選之前完成，先壓黨內雜音、民意、最後趕鴨子上架，做出一個舞台，這個局面就很像「將抽軍」，先前的民意新竹市很高，但全國民調7成1反對，希望通盤考量，若在這個當口民意不支持，就是將軍了，「這個僵局沒有解開就是將軍到底，就輸了！」

黃光芹指出，林智堅最初接受媒體訪問，只講竹竹併、沒有升格，後來是楊文科說升格，但林只不過是任滿八年的新竹市長，所以他找柯建銘，柯建銘一開始不接受，後來被說服了，「其中一個很重要的因素就是，以2022大選的態勢來說，民進黨可能從北輸到中南部。」

對於2022選戰，黃光芹表示，以前選舉都是決戰中台灣，但台中市長盧秀燕很穩，連林佳龍當時要拚連任都輸10幾%，選舉時，民進黨都是拚南部大贏、北部小輸，而中台灣互有見長，當民進黨中台灣守不住時，就要有新的選戰主軸，就是北宜到新竹縣市，「這個新的戰場由林智堅下去打，一定是選戰的焦點，越打越熱，搞不好會過關。」

黃光芹指出，後來柯建銘被說服，就去遊說蔡英文、行政院，國土規劃都是從行政院開始，讓所屬部會從長計議，但這次是由下而上，想通過黨政運作直接付委，從技術面考量是可以過關的，問題是行政院沒有馬上答應，但蔡英文公投大勝之後乘勝追擊，展現國會多數的強勢領導。

黃光芹表示，林智堅把柯建銘留在戰場上、且府院黨通通跳進來，民意一面倒，不是不支持大新竹市合併升格，而是反對「單獨」為一人設事，未通盤考量「其他」縣市，就自然失去正當性，「戰場不會因為林智堅跑了就不打了，他走了，還有下一個林智堅，非但無法解決問題，還因矢作俑者把問題丢下，顯得不仁、不義、不智。」

黃光芹指出，林智堅在千字文中表露心跡，一句升格與參選不能兩全，不打自招，若從未盤算過兩全，哪來不能兩全的演算結果，再者，民進黨明明懷壁「多數暴力」，他卻反著說，以「多數沉默」敵不過「少數暴力」討拍，玩不下去，還缺乏智慧。

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