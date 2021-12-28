桃園男開車就醫癱軟駕駛座　警開道「5分鐘到醫院」挽回一命

▲桃園市黃姓男子27日晚間因身體不適準備開車到林口長庚就醫，行經龜山區文化二路卻癱軟駕駛座上，員警上前盤查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子27日身體不適準備開車前往林口長庚醫院就診，卻在醫院附近路上癱軟在駕駛座上，當時正值下班尖峰，龜山警方員警察覺有異上前盤查，黃男聲稱身體非常不適且無力呼吸，員警驚覺有異趕緊協助開道，另一員警則將黃扶持副駕駛座上，協助駕駛黃男車輛在5分鐘內趕抵醫院，醫護人員檢查後是肺水腫，緊急治療後挽回黃男一命。

龜山警分局指出，住在蘆竹區的27歲黃姓男子27日下午因身體不適，在住家附近診所就醫，醫師當時診斷黃男肺部發，建議其盡早到大醫院就醫，診所協助開單轉診林口長庚醫院進一步治療。

▲桃園市黃姓男子27日晚間因身體不適準備開車到林口長庚就醫，員警協助開道順利送達醫院就診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

黃男隨即自行駕車由蘆竹區往林口長庚醫院準備就醫，行經龜山區文化二路卻突然身體不適，整輛車卡在路上不動，龜山警分局坪頂派出所員警丁勝隆、劉文進當時正在附近處理交通事故，察覺該輛轎車卡在路上遂上前詢問，員警察覺黃男非常難過且無力呼吸，由於長庚醫院就在附近不到1公里處，但正值下班尖峰，如果打電話請消防局救護車到場可能要等半小時以上，隨即由警車開道護送，另一名員警則協助駕駛黃男車輛，僅花費5分鐘就趕抵長庚醫院急診室。

▲桃園市黃姓男子27日晚間因身體不適，員警協助開道5分鐘順利送達醫院就診。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林口長庚醫院醫護人檢查出黃男肺部有發炎與水腫現象，緊急治療後順利挽回黃男性命，黃男家屬則感謝警方及時救助，保住黃男寶貴生命。



坪頂派出所所長孫維鴻提醒，保護人民是警方責無旁貸義務，呼籲如身體不適有就醫需求時，可請家人或朋友協助代駕，切莫為節省成本自行冒險開車，以免發生意外。

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