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挺公投再冷也去投票　桃園2長者投票後軟腳暖警攙扶返家

▲今天是公投日，上午11時許七旬陳姓婦人投完票後突覺軟腳無力行走，龜山警分局員警向校方商借輪椅護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲今天是公投日，上午11時許七旬陳姓婦人投完票後突覺軟腳無力行走，龜山警分局員警向校方商借輪椅護送返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市七旬陳姓婦人上午在龜山區投完票後，疑因中風後遺症引發身體不適，突然軟腳無力行走，擔任投開票所勤務的員警察覺後主動幫忙商借輪椅，再由女警協助護送返家；中壢區1名七旬郭姓男子投完票後也因體力不濟，在寒風中戰慄不已，員警見狀主動背負上警車，並護送返家避免摔倒受傷。

龜山警分局大林派出所警員夏偉凱、王筑昀今天擔任龜山區山頂國小投開票所勤務，上午11時許察覺已投完票74歲的陳姓婦人，走到一半突然臉色蒼白且步履闌珊，員警主動上前關心，陳婦聲稱，因中風致不良不良於行，投票後感覺身體突然腳軟，員警攙扶婦人在旁休息，再向校方商借輪椅供陳婦使用，再由員警劉心妤、陳冠宇護送陳婦返家休息。

▲中壢警分局興國派出所員警謝衛明背負郭姓男子上巡邏車，護送其返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警分局興國派出所員警謝衛明背負郭姓男子上巡邏車，護送其返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局興國派出所巡佐楊東霖下午1時許執行公投勤務時，74歲的郭姓男子臉色發白的在投開票所外佇立許久，楊員主動詢問狀況，郭姓男子聲稱手持拐杖走數百公尺至投開票所投完票，因家裡沒人可接送，請派出所派遣巡邏車載郭返家。

興國派出所警員謝衛明到場後，見郭男身體虛弱、雙腿無力，直接背負郭男至巡邏車，順利將其送護送返家，郭男到家後對員警熱心協助，感謝再三。

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