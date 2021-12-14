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社會 社會焦點 保障人權

專車接送到外地打工　11逃逸移工藏桃園公寓！2人坦承吸毒

▲桃園警分局13日根據線報在桃園區金門二街某公寓查獲一輛廂型車，載運失聯移工打工，員警團團圍住廂型車，將車內9名失聯移工拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局13日根據線報在桃園區金門二街某公寓查獲一輛廂型車，載運失聯移工打工，員警團團圍住廂型車，將車內9名失聯移工拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局根據線報指稱，桃園區某公寓疑似藏有多名失聯移工，平時均搭乘專車外出打工，13日晚間趁廂型車搭載移工返回宿舍時當場圍捕，員警將廂型車團團圍住，避免移工開門逃逸，隨後將車上9人拘捕到案，再循線至公寓內再拘捕2名移工並起出安非他命殘渣與吸食器等毒品證物，將11名失聯移工移送桃園市專勤隊收容，其中涉嫌吸毒的2名越南籍移工則依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦，警方將追查幕後負責人到案說明。

▲桃園警分局13日根據線報在桃園區金門二街某公寓查獲失聯移工，將車內移工拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局13日根據線報在桃園區金門二街某公寓查獲失聯移工，將車內移工拘捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警察分局大樹派出所日前接獲線報，桃園區金門二街某公寓進出份子複雜，常有疑似外籍移工出入，且進出均由專車接送，警方查訪附近居民後得知，研判可能是失聯移工所居住宿舍。

▲桃園警分局13日根據線報在桃園區金門二街某公寓查獲失聯移工，並在宿舍內查獲2名越南籍移工涉嫌吸食安非他命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局13日根據線報在桃園區金門二街某公寓查獲失聯移工，並在宿舍內查獲2名越南籍移工涉嫌吸食安非他命。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局13日晚間6時10分許進行查緝行動，員警穿著便衣埋伏，見廂型車回到公寓附近，立即上前控制司機，命其立即熄火，員警以甕中捉鱉方式將廂型車團團圍住，車上移工受困車內無法開門逃逸，經查共有包括印尼籍2名、越南籍7名均為男性共9人，均為失聯移工。

▲桃園警分局13日根據線報在桃園區金門二街某公寓查獲失聯移工，並在宿舍內查獲2名越南籍移工吸食安非他命，起出安毒殘渣等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局13日根據線報在桃園區金門二街某公寓查獲失聯移工，並在宿舍內查獲2名越南籍移工吸食安非他命，起出安毒殘渣等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局大樹派出所所長謝青樺指出，員警在移工居住宿舍內查獲越南籍鄧姓與黎姓失聯移工，均為男性，屋內起出安非他命、吸食器與毒品殘渣等證物，2人坦承吸食安毒，警方偵訊後將2人依毒品危害防制條例移請桃檢偵辦，其他9名失聯移工則移請移民署桃園專勤隊收容，同時將追查幕後負責人到案。

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