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社會 社會焦點 保障人權

早餐店老闆對落單女客襲胸指侵　她大喊「不要碰我」仍受害

▲桃園市陳姓男子經營早餐店，去年8月間見身障女鄰居獨自拿早餐時，趁機襲胸強吻，不顧女子高喊「不要碰我」仍對其指侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓男子經營早餐店，去年8月間見身障女鄰居獨自拿早餐時，趁機襲胸強吻，不顧女子高喊「不要碰我」仍對其指侵得逞。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

經營早餐生意的桃園市陳姓男子，去年8月間見有身障的女鄰居獨自進入店內拿早餐，竟誘騙其進入房間內對其毛手毛腳，不顧其大喊「不要碰我」，仍對其襲胸與強吻，還強制指侵得逞，女子後來向家人哭訴，陳男惡行才曝光；桃園地院審理時，陳男僅承認猥褻否認指侵，但在女子指證歷歷下，法官審結依強制性交罪，判處陳男有期徒刑7年2月，還可上訴。

檢警調查，陳姓男子在桃園市某區經營早餐店，去年8月7日上午9時許，見女鄰居到早餐店取餐，竟趁店內無人之際，誘騙女子進入房間對其毛手毛腳，女子嚇壞了大喊「我不舒服、不要碰我、我不要！」等語抗拒，但仍遭陳襲胸、強吻，還將手伸進其內褲摸屁股、以手指侵入其下體等處性侵得逞。

女子事後向家人哭訴，指稱「我不會去外面買早餐了，不敢，早餐店老闆是壞人，動手動腳亂摸人，用嘴巴吸我胸部、用手伸進衣服裏，到後面摸屁股」等語；陳男偵訊時僅坦承猥褻，否認有指侵等情事，檢方偵結依妨害性自主罪嫌將陳起訴。

桃園地院法官審理時，陳避重就輕僅坦承對女子猥褻，否認有指侵等事實；女子則提出醫院驗傷診斷書，其下體有撕裂傷，受害後有憂鬱、焦慮症狀，在偵查與審理時大喊「老闆是壞人」，其情緒反應與一般被害人身心受創，內心害怕相當，可見女子受害實非杜撰。

法官認為，陳男明知女子有智能障礙問題，為滿足色慾罔顧其感受，對其強制猥褻與性交，造成女子身心受創，嚴重戕害其身心甚鉅，且陳男犯後態度不佳女子與家屬請求從重量刑，法官審結依對心智缺陷之人犯強制性交罪，判處陳有期徒刑7年2月，本案還可上訴。

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