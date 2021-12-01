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桃園4男女深夜打麻將太吵　警突襲：別收了！我們都看見了

▲桃園警分局30日晚間11時許接獲報案指稱，桃園區景福派出所轄區民宅租處深夜傳出打麻將聲響擾人清夢，員警到場後發現有抽頭金情事，當場依社維法裁罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局30日晚間11時許接獲報案指稱，桃園區景福派出所轄區民宅租處深夜傳出打麻將聲響擾人清夢，員警到場後發現有抽頭金情事，當場依社維法裁罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市4名男女30日深夜在民宅打麻將，疑因搓牌聲音過大擾人清夢遭檢舉，桃園警方悄悄趕抵，在窗外看見2男2女正在打麻將，4人見窗外員警站在門外，當場嚇傻了，急忙將麻將收起，員警則直呼「別收了！我們都看見了」，4人則直呼打牌「只是消遣、預防老人癡呆」，因麻將桌上有抽頭賭金等證物，員警蒐證後將曾姓女屋主依賭博罪嫌送辦，其餘3人則依社維法裁罰。

桃園警方指出，景福派出所最近常接獲轄區某民宅常在三更半夜打麻將，鄰居檢舉深夜擾人清夢，但員警多次到場卻發現沒有麻將聲音，懷疑屋主可能得知，都將麻將收起來，讓員警無功而返。

▲桃園警分局30日晚間深夜在桃園區某處民宅查出屋主等4人打麻將，當場蒐證有抽頭金等賭博事實。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局30日晚間深夜在桃園區某處民宅查出屋主等4人打麻將，當場蒐證有抽頭金等賭博事實。（圖／記者沈繼昌翻攝）

30日晚間11時許，景福派出所再度接獲檢舉，員警輕裝趕抵這處鐵皮民宅，悄悄走近站在窗外，屋內2男2女正在桌上打麻將，看見員警突然站在窗外當場嚇傻了，員警直呼「別收了！我們都看見了」。

員警進入房間蒐證，發現賭桌上有抽頭金、骰子與麻將等證物，4名男女都在50至60歲之間，聲稱只是打小牌消遣一下、預防老人癡呆症，但員警在賭桌上查出有抽頭金等事實，58歲的曾姓女屋主坦承找來2男1女打牌消遣，全案警方依賭博罪嫌將曾女移送桃檢偵辦，其餘3人則依社維法裁罰。

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