桃園男砍超商女店員再用安全帽K頭　辯「與家人吵架心情差」

▲桃園市鹿姓男子今年7月間凌晨持美工刀向女店員攻擊，幸及時逃避僅左手遭砍傷。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鹿姓男子今年7月間凌晨在中壢區某超商購物，見女店員結帳時突然持預藏美工刀往其左手揮砍，造成女店員左手有開放性傷口、肌腱斷裂等傷勢，鹿男闖進櫃台再度向女店員揮砍，持安全帽往其頭部攻擊，復持美工刀架在女店員頸部走向店外，女店員則趁機求救，幸路人發現立即報警；檢方複訊時，鹿坦承犯行，辯稱自己與家人爭執導致心情不佳，本身罹患有某些精神疾病，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將鹿男提起公訴。

檢警調查，19歲的鹿姓男子今年7月31日凌晨4時30分，持美工刀前往中壢區某超商購物，趁女店員收錢時，突然以左手抓住其左手，右手從口袋裡取出美工刀往女店員左手揮砍，導致女店員左手側邊開放性傷口、左腕及左手區位伸指肌、筋膜、肌腱撕裂傷與左前臂撕裂等傷勢，鹿又闖進櫃台內持刀向女店員揮砍，還以安全帽攻擊其頭部，女店員無力反抗而倒下，鹿將女店員扶起走向店外，女店員則乘機求救脫逃，幸有路人經過打電話報警處理，中壢警方據報後循線拘捕鹿男到案。

檢警偵訊時，鹿男坦承犯案不諱，辯稱當天與家人發生爭執導致心情不佳，凌晨外出，持美工刀對女店員犯案等情節，自己本身罹患有某些精神疾病；檢方則根據國軍桃園總醫院提供鹿男友就診紀錄，患有某種精神官能性疾病。警方則提供鹿男犯案監視畫面、截圖翻拍照片佐證，被害女店員與路人則指證鹿男攻擊事實。

檢方審酌，鹿男持美工刀攻擊女店員，並無要求女店員交付現金之言行，根據監視畫面亦無靠近收銀機或搜尋財物等行為，倘鹿具有不法意圖，見女店員無法抗拒之際，即可拿取收銀機現金，是以並無強盜之意，因此不以強盜罪嫌起訴，檢方偵結依殺人未遂罪嫌將鹿起訴。

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