女子臨櫃匯款3500美金為國外教友解圍　桃警行員及時提醒阻詐

▲新北市籍李姓女子26日到龜山區某銀行臨櫃欲匯款美金3500元至國外，行員質疑可能遭詐騙，龜山警方趕來勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市57歲李姓女子26日上午到桃園市龜山區某銀行臨櫃匯款，聲稱要將存款換成美金匯至國外指定帳戶，行員質疑可能是詐騙趕緊通知警方阻詐，員警到場提醒李女恐遭詐騙，李女聲稱接獲美籍教友求助，因工程款被扣，急需3500元美金解圍，因此協助匯款應急；員警與行員聯手解釋這是典型詐騙伎倆，李女半信半疑下，最後同意不匯款，悻悻然離去。

57歲的李姓女子26日上午10時許趕往位於龜山區文化三路某銀行臨櫃匯款至國外，行員詢問對方帳戶相關資料，李女聲稱接獲美籍教友來電，佯稱教友在美國工程款被扣，急需3500元美金解圍，秉持救急不救窮才趕來匯款，由於李女堅持要款，行員立即通知龜山警分局大華派出所到場協助。

員警到場時，李姓女子說，她的美籍教友透過「WhatsApp」通訊軟體認識，他在美墨邊界進行石油開採公司擔任工程師，因工程押金被扣手中沒有現金周轉，所以請她幫忙匯款應急；行員指出，李女匯款帳戶是位於印度國家銀行給名叫「Laxmi」之網友，行員直覺有異才提醒李女要查證清楚，但李女仍堅持匯款。

▲新北市籍李姓女子在銀行臨櫃堅持要匯款，女警苦口婆心勸阻。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警查出匯款帳戶曾有詐騙紀錄，副所長呂恩惠勸說，這是典型跨國詐騙伎倆，但李女根本聽不下去，行員與女警勸阻2小時，李女裁斷了要匯款念頭，同意放棄匯款，但也拒絕警方協助製作筆錄，隨即悻悻然離去。

龜山警方隨即依職權將該帳戶通報165防詐騙專線，並呼籲民眾網路交友必須謹慎，突然利用各種名義借錢等話術，就可能是詐騙，可立即掛斷，並向當地派出所或165反詐騙專線查證，才能避免詐騙。

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