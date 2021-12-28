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永康警連續10日擴大取締酒駕　僅4天就查獲11件酒駕

圖：台南市環保局在台南科學園區管理局舉辦「一一０年度台南市毒性化學物質防救動員研討會」，邀請學者專家就火災事故預防、管理及搶救策略等專題演講。（記者林云攝）

▲台南市永康分局自12月24日至28日，僅4天就取締酒後駕車11件，10件移送公共危險，1件行政裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康分局統計2021年1至11月份，酒後駕車發生交通事故155件，相較2020年同期酒後駕車發生交通事故178件，雖然減少23件，但因應元旦連假飲酒機會增加，永康分局自12月24日至2022年1月2日，連續10天全天擴大取締酒駕，目前僅執行4天計取締酒後駕車11件，10件移送公共危險，1件行政裁罰。

圖：台南市環保局在台南科學園區管理局舉辦「一一０年度台南市毒性化學物質防救動員研討會」，邀請學者專家就火災事故預防、管理及搶救策略等專題演講。（記者林云攝）

2022年元旦連續假期將屆，自2021年12月30日至2022年1月2日為4天，為因應民眾返鄉過節需求，加強各瓶頸路段之交通整頓，針對永康區內交流道、交通要道、車站，永康分局提早因應規劃交通疏導計畫，在永康區二處交流道（大灣交流道、永康交流道）、二處火車站（永康火車站、大橋火車站）及重要樞紐道路【中華路、中山南（北）路、中正南（北）路、復興路、大灣路】，規劃交通疏導作為，於尖峰時段確實引導管制人車，避免道路壅塞，籲請用路人遵從警察指揮，共同維護行車順暢與安全，讓民眾交通平安順暢，歡度假期。

圖：台南市環保局在台南科學園區管理局舉辦「一一０年度台南市毒性化學物質防救動員研討會」，邀請學者專家就火災事故預防、管理及搶救策略等專題演講。（記者林云攝）

永康分局提醒民眾，元旦連續假期外出時，如遇各路段車多壅塞，建議多加運用替代道路，請用路人遵守交通管制措施及指示牌引導路線耐心行駛，配合員警指揮手勢循序行進；另外呼籲用路人嚴禁於道路紅線違停、併排停車，保持路口淨空，並再次呼籲行經路口務必禮讓行人；為了保障生命安全，切記不要酒後駕車，建立正確駕駛觀念，牢記「酒後禁駕記心頭，幸福路上安全走」，千萬不要因一時之享樂及疏忽而酒後開車，造成雙方家庭不幸。

圖：台南市環保局在台南科學園區管理局舉辦「一一０年度台南市毒性化學物質防救動員研討會」，邀請學者專家就火災事故預防、管理及搶救策略等專題演講。（記者林云攝）

永康分局也將強化轄內重要幹道交通疏導，同步主動連線警察廣播電臺，隨時說明轄區最新交通情報、疏導及替代道路等資訊，做即時路況插播，提供完整用路資訊，供用路人行車參考，並鼓勵民眾使用相關路況APP預判路況，即早選擇適當替代道路通行，達分流節時之效；另外防疫仍需大家共同支持，請務必配合疫情指揮中心相關防疫措施，一起守護全民安全。

圖：台南市環保局在台南科學園區管理局舉辦「一一０年度台南市毒性化學物質防救動員研討會」，邀請學者專家就火災事故預防、管理及搶救策略等專題演講。（記者林云攝）

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永康酒駕查獲

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