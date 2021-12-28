　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅不選大新竹　高虹安：明年6月前修《地制法》沒正當性

▲▼台灣民眾黨立委高虹安。（圖／台灣民眾黨團提供）

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅昨（27日）晚間拋出震撼彈，宣布不參選2022大新竹市長，同時呼籲朝野加速《地方制度法》修法，促成大新竹合併升格。對此，被外界視為角逐新竹市長潛在人選的台灣民眾黨立委高虹安今（28日）上午在黨團記者會後受訪表示，支持竹竹合併升格的討論，但反對倉促草率修法，「設定明年6月要完成的目標，沒有正當性跟理由」。

高虹安指出，許多支持竹竹合併的政治人物都以交通、土地、環保、水電、產業等作為合併升格不能等的理由，但難道合併前這些事都束手無策嗎？新竹縣市合併升格雙方首長沒共識，總統、行政院長就要從上而下強壓，「這叫什麼？地制法只修一個字，『且』改成『或』，是中央的擴權，只要中央認定該地有重要地位可以升格，這樣的修法我們會認同嗎？」

另對於民進黨團總召柯建銘日前稱，反對《地制法》逕付二讀就是反對大新竹發展，高虹安批評，這句話「非常過分」，她是反對倉促修法，行政院沒有送國土計畫、地方政府也沒有都市計畫，中央地方更沒有啟動朝野討論，「只改一個字地制法能解決相關問題，我非常懷疑」。

高虹安強調，她支持大新竹合併升格的討論方向，但如果新竹縣市首長可坐下來討論，有些議題可迎刃而解，不用等到一定要合併升格，合併升格確實可取得更多資源、話語權，是好的方向，但必須要看到計畫內容，才可以決定許多細緻討論，但「（明年）6月之前要完成，我存疑」。

►歐舒丹護手霜激殺每條250元！

ET快訊
賴薇如男友涉詐欺！　投資人200萬飛了
快訊／宋少卿酒駕被逮！　酒測值0.95撞小黃
實測／「數位疫苗證」1分鐘搞定　8大QA報你知！
ET調查／9成5民眾物價上漲有感　每月支出多5000！
快訊／瑞莎心碎首發聲！　挺31週孕肚「我先冷靜」
陳松勇留「10億印尼盾」給看護　印尼媒體全報：他是好人
2歲童「蜷縮馬桶旁」餓死　23歲狠媽下場出爐
陳松勇「說要去就好好去了」　看護Yule淚憶阿爸
快訊／拜登簽「7777億美元」國防授權法！　助台灣參與環太軍
詐騙4手法大公開！　「這個模式」騙最大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李德維酸竹竹併依舊是「英人設事」　只是那個人不是林智堅罷了

林智堅不選大新竹　高虹安：明年6月前修《地制法》沒正當性

國民黨台東市長初選民調出爐　縣議員陳銘風出線

台灣民意／蔡英文聲望4成6　游盈隆：公投結果讓蘇貞昌避開災難

林智堅棄選大新竹　媒體人：他的聲明像王力宏一樣「遲了」

《數位發展部組織法》今拚三讀　高虹安：真能解決現在數位問題？

站路口遭霸昶人士鬧場嗆聲　林昶佐轟暴力：為私利激化人民對立

綠營大老倒戈挺楊文科　原因藏在「璞玉計畫」400公頃開發案

民進黨2022六都搶攻北北桃　3顆活棋人選曝光！

林智堅棄選「72小時風雲變色」　黨內2派系有雜音

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

李德維酸竹竹併依舊是「英人設事」　只是那個人不是林智堅罷了

林智堅不選大新竹　高虹安：明年6月前修《地制法》沒正當性

國民黨台東市長初選民調出爐　縣議員陳銘風出線

台灣民意／蔡英文聲望4成6　游盈隆：公投結果讓蘇貞昌避開災難

林智堅棄選大新竹　媒體人：他的聲明像王力宏一樣「遲了」

《數位發展部組織法》今拚三讀　高虹安：真能解決現在數位問題？

站路口遭霸昶人士鬧場嗆聲　林昶佐轟暴力：為私利激化人民對立

綠營大老倒戈挺楊文科　原因藏在「璞玉計畫」400公頃開發案

民進黨2022六都搶攻北北桃　3顆活棋人選曝光！

林智堅棄選「72小時風雲變色」　黨內2派系有雜音

東港跨年K歌煙火秀　交通指引+4個臨時停車場出爐

20女自願參加「淫慾實驗」　證實做愛好處多！大腦這區域發展超棒

Airbnb留評價竟遇爆走女房東　罵住客「窮鬼」狂嗆：找地址搞你

緬甸「天菜和尚」挺示威遭判3年勞改！多次衝前線、千字文轟軍警

疫苗打氣不佳！年末新春專家憂：變異流感病毒侵襲台灣

50元硬幣一樣厚！超狂雞排藏一中商圈　特製「銷魂香辣」帶勁過癮

民進黨山地原住民立委伍麗華2樁腳涉賄選　二審獲判緩刑

犯保協會關懷馨生人提供暖心援助

降低洗腎率！健保增「糖尿病+初期腎病」共照給付　22.8萬人受惠

出道合作蕭薔「被導演罵豬」　女星坦承個性白目：我還是堅強活下來

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

館長感嘆「民進黨挺不下去」：成績單都偏財團

林智堅棄選！他憂綠營誰能贏韓國瑜柯文哲？

林智堅深夜長文說明「棄選大新竹」原因

楊志良演講提朴正熙死因！高喊抓蔡英文

綠營大老倒戈挺楊文科　原因藏在超過400公頃開發案

林智堅不選大新竹　藍議員遭打臉：被我逼到棄選

林智堅棄選大新竹內幕曝　3大打擊腹背受敵

將官晉升　中將4人、少將19人

民進黨六都搶攻北北桃　3活棋人選曝

林智堅不選大新竹市長　下一步動見觀瞻

林智堅深夜又發文！千字文曝棄選原因

林智堅棄選「72小時風雲變色」　黨內2派系有雜音

快訊／本土+1在板橋　板南線大量足跡曝光

「晚上10點後限電」　他列出林靜儀10大爭議言論

更多熱門

相關新聞

黃揚明：林智堅的聲明「像王力宏一樣，遲了」

黃揚明：林智堅的聲明「像王力宏一樣，遲了」

朝野近期為了新竹縣市合併吵得不可開交，在野黨更批評地制法修法是為新竹市長林智堅再戰2022「量身打造」，而林智堅昨（27日）證實，已放棄角逐竹竹併後的「大新竹市長」一職，希望在野黨停止政治操作，對此，資深媒體人黃揚明表示，林智堅表態值得肯定，「但這聲明就像王力宏一樣，遲了。」

《數位發展部組織法》今拚三讀　高虹安：能解決問題？

《數位發展部組織法》今拚三讀　高虹安：能解決問題？

綠營大老倒戈挺楊文科　原因藏在超過400公頃開發案

綠營大老倒戈挺楊文科　原因藏在超過400公頃開發案

民進黨六都搶攻北北桃　3活棋人選曝

民進黨六都搶攻北北桃　3活棋人選曝

林智堅棄選「72小時風雲變色」　黨內2派系有雜音

林智堅棄選「72小時風雲變色」　黨內2派系有雜音

關鍵字：

高虹安林智堅新竹柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

綜藝天王星二代家教大比拼！

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

快更新iOS 15.2！　iPhone「7大新功能」一次看

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

起底王力宏「放鳥黑歷史」！

波蘭正妹5歲就說「我是台灣人」　回憶在台時光淚崩

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

快訊／瑞莎心碎首發聲！

周湯豪亂入丟丟妹直播！被叫賣聲嚇傻…縮牆邊爆笑反應瘋傳

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面