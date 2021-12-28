林智堅不選大新竹　高虹安：明年6月前修《地制法》沒正當性

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／台灣民眾黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅昨（27日）晚間拋出震撼彈，宣布不參選2022大新竹市長，同時呼籲朝野加速《地方制度法》修法，促成大新竹合併升格。對此，被外界視為角逐新竹市長潛在人選的台灣民眾黨立委高虹安今（28日）上午在黨團記者會後受訪表示，支持竹竹合併升格的討論，但反對倉促草率修法，「設定明年6月要完成的目標，沒有正當性跟理由」。

高虹安指出，許多支持竹竹合併的政治人物都以交通、土地、環保、水電、產業等作為合併升格不能等的理由，但難道合併前這些事都束手無策嗎？新竹縣市合併升格雙方首長沒共識，總統、行政院長就要從上而下強壓，「這叫什麼？地制法只修一個字，『且』改成『或』，是中央的擴權，只要中央認定該地有重要地位可以升格，這樣的修法我們會認同嗎？」

另對於民進黨團總召柯建銘日前稱，反對《地制法》逕付二讀就是反對大新竹發展，高虹安批評，這句話「非常過分」，她是反對倉促修法，行政院沒有送國土計畫、地方政府也沒有都市計畫，中央地方更沒有啟動朝野討論，「只改一個字地制法能解決相關問題，我非常懷疑」。

高虹安強調，她支持大新竹合併升格的討論方向，但如果新竹縣市首長可坐下來討論，有些議題可迎刃而解，不用等到一定要合併升格，合併升格確實可取得更多資源、話語權，是好的方向，但必須要看到計畫內容，才可以決定許多細緻討論，但「（明年）6月之前要完成，我存疑」。