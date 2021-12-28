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快訊／「麟洋配」可商業代言　立法院三讀修正通過《國民體育法》

▲▼ 李洋、王齊麟、麟洋配 。（圖／達志影像／美聯社）

▲麟洋配為台灣奪下隊史首面羽球金牌 。（圖／達志影像／美聯社）

記者徐政璿／台北報導

東京奧運羽球男雙金牌「麟洋配」商業代言有解！立法院今（28日）通過《國民體育法》修正案，曾擔任國家隊的運動員若具公務員身份，在經過任職機關同意後可以接受商業代言。

我國羽球男雙好手「麟洋配」王齊麟與李洋今年於東京奧運勇奪我國羽球史上首面金牌，台灣啤酒等企業有意找兩人代言，卻因為兩人所屬的台灣土地銀行是公營事業，受《公務員服務法》「不得兼職與經營商業」的限制而難如願。

對此，包括民眾黨團、立委林奕華等18人、立委林宜瑾等24人及立委鄭正鈐等28人均提出《國民體育法》第22條的修正版本，要旨在於讓像是「麟洋配」這樣的頂尖運動選手，即使具公務員身分，也可接受商業代言。

林奕華表示，我國公營事業包括台灣土地銀行、台灣電力公司等，長期扮演支持、栽培體育選手的重要角色，不僅培育基層選手，更將職業運動員納入正式編制，然而因此限制了運動員從事廣告代言活動，不利於運動員協助運動行銷。

根據修正內容，《國民體育法》第22條增第3項，曾任國家代表隊之運動選手，若具公務員身分，得經其任職機關（構）同意後接受商業代言，不受公務員服務法有關經營商業及兼職規定之限制；其商業代言之範圍、限制、程序等相關事項之辦法，由各該主管機關定之。

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