快訊／《退撫條例》三讀通過軍公教提撥免稅　估67萬人受惠

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會28日三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《政務人員退職撫卹條例》、《公務人員退休撫卹基金管理條例》5修正案，刪除公立學校教職員、政務人員、退役後轉任私校教職員停領月退金規定；此外，現役軍人、教職員、政務人員比照勞工提繳的退撫基金費用，免予課稅，估將有67萬人受惠。

2017年政府推動年金改革時，為了解決過去退休軍公教人員再任私校，同時領有月退休金的「肥貓」質疑，修法規定公務員退休後如再任私校職務，且每月支領薪酬總額超過法定基本工資，就得停發月退金。後經司法院釋字第781、782與783號解釋，認定退休再任職停領月退俸規定違憲。

立法院院會今天三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，刪除支領或兼領月退休金的退休人員，因再任私立學校有給職務應停止領受月退休金規定，並規定教職員退休後所領的月退休金、遺族所領月撫卹金或遺屬年金給付金額，在消費者物價指數累計成長率達正、負5％時，應予調整，或至少每4年應予檢討，以維繫生活所需。

《公務人員退休資遣撫卹法》和《陸海空軍軍官士官服役條例》也規定，公務人員退休及軍官、士官退伍除役後所領月退休金，或遺族所領的月撫卹金或遺屬年金給付金額，在消費者物價指數累計成長率達正、負5%時，應予調整，其調整比率由考試院會同行政院，考量國家經濟環境、政府財政與退撫基金準備率定之，或至少每4年應予檢討。

此外，此次修法回應司法院釋字第781號、第783號解釋意旨，規定現職、現役軍公教人員自2022年元旦起，其繳付的退撫基金費用，均不計入繳付年度薪資收入課稅。根據退撫基金資料統計，截至今年1月為止，因此次修法受惠的人數，可望達約67萬人，其中包括現職公務人員30.8餘萬人、教育人員18.3餘萬人、軍職人員17.9餘萬人。

國民黨立委林奕華在三讀後發言表示，藉由此次修法，修正5法規包括《陸海空軍軍官士官服役條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《政務人員退職撫卹條例》、《公務人員退休撫卹基金管理條例》，軍公教勞按月提撥是否免稅的規定將可一致，均一體適用提繳免稅的規定，且軍公教提繳免稅可回溯至2021年1月1日。

國民黨立委葉毓蘭補充，該法經歷2、3個會期努力終於三讀，未來上路後，現職人員在繳納退撫基金時，可以少一筆課稅的負擔。

民進黨立委伍麗華表示，該修法是給公立學校教職員和公務員一份年終禮物，年金改革是一個持續進行的工程，對於軍公教人員「繳更多、領更少、晚退休」的疑慮，政府應該加強政策宣導，未來也能思考是否讓公立學校教職員可與私校教職員一樣，可以選擇何時自提。