立院三讀《性別工作平等法》　女性產檢假、配偶陪產假加碼至7日

▲立法院會三讀通過《性別工作平等法》，明定產檢假、陪產假延長至7日。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者林銘翰／台北報導

立法院會28日三讀通過《性別工作平等法》修正草案，明定受僱者在妊娠期間，雇主應給予7天產檢假；受僱者於其配偶分娩時 ，雇主也應給予7日陪產檢及陪產檢假。

行政院會在今年7月1日拍板通過《性別工作平等法》修正草案，內容包含配合產檢次數增加為14次，將產檢假日數由5日增加為7日；另為不增加雇主負擔，雇主先行給付產檢假薪資後，其中逾5日的部分得向中央主管機關申請補助，並函請立法院審議。

立法院社會福利及衛生環境委員會在9月29日併案審查《性別工作平等法》，由於各黨派立委所提主張紛歧，勞動部意見也被立委質疑過於保守，經討論無法達成共識，擔任會議主席的民進黨立委莊競程宣告審查完竣，併案擬具審查報告，提報院會討論，院會討論前須交黨團協商。

立法院會28日三讀通過《性別工作平等法》部分條文修正草案，明定受僱者在妊娠期間，雇主應給予7天產檢假；受僱者於其配偶分娩時 ，雇主也應給予7天陪產假。產檢假及陪產假期間，薪資照給。

三讀條文規定，雇主依前項規定給付產檢假薪資後，就其中超過5天的部分，得向中央主管機關申請補助。但依其他法令規定 ，應給予產檢假超過5天且薪資照給者，不適用之。前項補助業務，由中央主管機關委任勞動部勞工保險局辦理。

三讀條文明定，受僱於僱用30人以上雇主的受僱者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主請求每天減少工作時間1小時，減少之工作時間，不得請求報酬；以及調整工作時間。

三讀條文明定，受僱於僱用未滿30人雇主的受僱者，經與雇主協商，雙方合意後，得依前項規定辦理。

另外，本次修法也刪除《性別工作平等法》第22條，未來不論配偶是否就業，不再限定須有正當理由，受僱者均得申請育嬰留職停薪及家庭照顧假，鼓勵受僱者及其配偶共同分擔養育子女責任。

▼立法院會三讀通過《性別工作平等法》，立法院副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

