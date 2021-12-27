　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外送員拒送上樓…「1理由」險爆發口角　網戰翻：怎不同理心搬家的

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat。（圖／記者周宸亘攝）

▲正常情況下外送員需送餐上樓。非當事人。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃可昀／綜合報導

外送平台Uber Eats規定外送員要將餐點送上樓，不過有女子日前訂外送，對方說要到1樓取餐，他沒有提供送上樓服務，兩人還一度差點惹出口角爭執，而外送員不送上樓的原因事後也曝光，隨即引發網友論戰。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，她家是電梯大樓，當天請外送員將餐點送上樓，對方回應「平台運費很低，我沒有在上樓」，原PO只好親自到樓下取餐，下樓後外送員碎念「那麼難賺！現在都不會有人要送上樓了啦！」不過平台的規定就是外送員必須將餐點送上樓，於是原PO也沒好氣地說「那你可以不要做外送啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲外送員覺得賺太少，不想送上樓。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO認為，外送員不滿意平台給的外送費，應該要跟公司上級反映，「而不是讓顧客承擔你的負面情緒」，「平台給顧客的服務內容就是有送上樓，不應該因為外送員的情緒而打折扣。」

網友也認同地說，「外送餐點那麼貴，有些運費還要60 ，我就是懶才叫外送，不然叫外送意義？」「他至少願意通知或在一樓等，我家這附近有一個都直接丟在一樓門口就走的XD」、「想要下樓的話，我幹嘛訂外送」、「留言在那邊同理心同理心，真的讓人翻白眼，拜託！怎麼不去同理那些搬運家具跟送瓦斯的」、「有些人真的直接在留言區給我情緒勒索欸，煩不煩啊？那就是他的工作啊。」

ET快訊
Uber司機喝醉飆車「女慘死」　成殺人罪判刑首例
快訊／四海遊龍宣布明天漲價！　品項一次看
快訊／陳其邁剛到家座車就被酒駕撞　駕駛酒測值0.59被送辦
快訊／林智堅棄選大新竹市長　稍晚發布聲明
本土劇男星宣布當爸！　「迎來最受歡迎第三者」
快訊／陳其邁座車也被酒駕撞！　警證實了
明起略回溫「再變天時間曝」　跨年夜北台灣急凍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

快訊／漲聲再響！四海遊龍宣布：明天開始鍋貼、水餃漲0.5元

喊養家很累！老公對嬰兒「0照顧」　她有事出門...婆婆怒了

農業金庫董座吳明敏續任喊「4大重點」　吐心聲：是責任與期待

明起略回溫週四又變天　跨年夜北台灣探14度！看曙光要碰運氣

新北跨年「1314就愛你」跨河煙火秀　十大最佳煙火觀賞點曝光

就用這招搞定他！12星座男最愛你「這樣撒嬌」

巡山員錄取率8.8%創歷史新低！榜首23歲　30年科技業退休的他也考上

妹子洗澡「1習慣」網震驚：母湯吧？　醫認證沒做錯：只限3種人

秤重糖果袋內「偷藏鐵片」！一包賣500元坑人...攤商超慘下場曝

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

快訊／漲聲再響！四海遊龍宣布：明天開始鍋貼、水餃漲0.5元

喊養家很累！老公對嬰兒「0照顧」　她有事出門...婆婆怒了

農業金庫董座吳明敏續任喊「4大重點」　吐心聲：是責任與期待

明起略回溫週四又變天　跨年夜北台灣探14度！看曙光要碰運氣

新北跨年「1314就愛你」跨河煙火秀　十大最佳煙火觀賞點曝光

就用這招搞定他！12星座男最愛你「這樣撒嬌」

巡山員錄取率8.8%創歷史新低！榜首23歲　30年科技業退休的他也考上

妹子洗澡「1習慣」網震驚：母湯吧？　醫認證沒做錯：只限3種人

秤重糖果袋內「偷藏鐵片」！一包賣500元坑人...攤商超慘下場曝

反應兩極！朴槿惠獲特赦　衝擊韓國明年總統大選

高雄恐怖醉撞影片曝！1家4口牽手走斑馬線　飛車瞬間撞碎天倫

快訊／高端疫苗挺「第三劑」政策　官網更新全台可接種院所

恭喜！主播李美萱要當媽了　淚曝「去年懷孕8周沒心跳」

還未開給羅力新球季合約？　富邦：持續洽談中

停擺7個月燒掉7.2億　探索夢號12／31復航海上跨年迎曙光

郭書瑤隔8年再接主持棒！　邀「跑友」挑戰42公里：怎會找我

三大名師推薦熱門潛力股！電源管理IC、大立光狂噴沾光 　6檔各擁題材

郭台銘自曝與美方探討「植物基因編輯技術」 　盼能培植大量吸碳樹木！

快訊／漲聲再響！四海遊龍宣布：明天開始鍋貼、水餃漲0.5元

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

快訊／Omicron再增6例！

公婆霸氣「過年兒子陪媳婦」　姨反應全場傻眼

台大五姬近況曝　他點出「最亮眼那個一路跌撞」

1周拜3次月老！她激推「南部這3間」超靈

低溫開敞篷被酸　北宜G乳女神解答

名醫揭「最強疫苗組」！不是2劑AZ+莫德納

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

某科大傳僅存1學院　教育部要求改技術學院

更多熱門

相關新聞

他接奇怪訂單「撿錢來」　救下1人命

他接奇怪訂單「撿錢來」　救下1人命

大陸重慶一位外送員日前接到一單跑腿業務，但訂單上卻寫著「幫買：撿錢來」，他感覺不對勁，之後撥打了報警電話，最終成功救下對方一命。

填錯地址收冷披薩　新店爸惡作劇洩憤慘了

填錯地址收冷披薩　新店爸惡作劇洩憤慘了

外送員太少！foodpanda德國縮編　售日本事業體

外送員太少！foodpanda德國縮編　售日本事業體

訂單備註別按電鈴！外送員照做慘吞負評

訂單備註別按電鈴！外送員照做慘吞負評

烤魚吃到頭髮喊退錢！老闆隔11天又被退單

烤魚吃到頭髮喊退錢！老闆隔11天又被退單

關鍵字：

外送爬樓梯

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

綜藝天王星二代家教大比拼！

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面