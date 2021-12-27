外送員拒送上樓…「1理由」險爆發口角　網戰翻：怎不同理心搬家的

▲正常情況下外送員需送餐上樓。非當事人。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

外送平台Uber Eats規定外送員要將餐點送上樓，不過有女子日前訂外送，對方說要到1樓取餐，他沒有提供送上樓服務，兩人還一度差點惹出口角爭執，而外送員不送上樓的原因事後也曝光，隨即引發網友論戰。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，她家是電梯大樓，當天請外送員將餐點送上樓，對方回應「平台運費很低，我沒有在上樓」，原PO只好親自到樓下取餐，下樓後外送員碎念「那麼難賺！現在都不會有人要送上樓了啦！」不過平台的規定就是外送員必須將餐點送上樓，於是原PO也沒好氣地說「那你可以不要做外送啊！」

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▲外送員覺得賺太少，不想送上樓。（圖／翻攝自爆廢公社）



原PO認為，外送員不滿意平台給的外送費，應該要跟公司上級反映，「而不是讓顧客承擔你的負面情緒」，「平台給顧客的服務內容就是有送上樓，不應該因為外送員的情緒而打折扣。」

網友也認同地說，「外送餐點那麼貴，有些運費還要60 ，我就是懶才叫外送，不然叫外送意義？」「他至少願意通知或在一樓等，我家這附近有一個都直接丟在一樓門口就走的XD」、「想要下樓的話，我幹嘛訂外送」、「留言在那邊同理心同理心，真的讓人翻白眼，拜託！怎麼不去同理那些搬運家具跟送瓦斯的」、「有些人真的直接在留言區給我情緒勒索欸，煩不煩啊？那就是他的工作啊。」