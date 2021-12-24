吃火鍋吐出「保險套」…顧客怒拍照索賠：少於幾萬不談！店家反擊

▲火鍋吃出保險套。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

吃火鍋快要吃完的時候，竟然吃出了「保險套」！四川樂山一男子近日在火鍋店吃火鍋，咬到嘴裡感覺有異物，直接從嘴裡吐出來，竟發現是一只完整的保險套，當場作嘔。事發後，他要求店家出示監視器畫面。對此，火鍋店老闆說，顧客坐的位置是死角，監視器拍不到，但「這個東西」並不是火鍋店裡的。

據《紅星新聞》報導，12月18日晚上8時許，胡姓男子和朋友相約來到城區萬達廣場附近的朝天門火鍋店用餐。胡男說，他們2人點了3個葷菜和3個素菜，還有幾瓶啤酒。晚上9時20分左右，他們看到店裡已經只剩2桌人，便先去結帳。

隨後，胡男把剩下的幾片肉和3盤素菜一起倒進了鍋裡煮。最後，店裡只剩他們一桌人，過了一會兒，他撈起五花肉吃，「咬到嘴巴裡面感覺不對勁，拿出來一看，竟然是一個保險套，當時我就想吐。」

▲攝影機畫面顯示配菜過程一切正常。（圖／翻攝自影片）

胡男稱，他立刻叫來店員，要求解釋並調取監視器畫面。不過，胡男所坐的位置處於監控死角。而店家堅稱，這個保險套不可能是店裡的。

火鍋店負責人胡女士說，按照火鍋店用餐流程，客人下單後菜品是現場擺盤，後廚和大廳的攝影機都能看到配菜過程，不可能是菜品出了問題，「他們沒點多少菜，也是最後一桌了，每一道菜走這個通道都能看到，廚房裡的攝影機也能看到毛肚都是一片一片擺上去的，看得很清楚。」

胡女士說，菜品擺盤送菜上桌，每個環節都嚴格把關，而保險套肉眼可見，很難不被發現。那保險套會不會是火鍋底料裡的？胡女士也覺得不可能，她說，「如果是鍋底裡的，怎麼可能一直煮到最後才發現呢？」

▲雙方各執一詞。（圖／翻攝自影片）

為了證明清白，她22日晚9時許專門買了一個保險套來做實驗，放進鍋裡煮後始終漂浮著，且體積變大，煮到最後撈起發現保險套輕輕一扯便爛了。

胡女士表示，事發當晚，胡男一方提出了「少於幾萬（人民幣，下同）不談」的賠償要求。但胡男表示，這是當時朋友說的酒話，現在不會要任何賠償。

對此，雙方各執一詞，均要求對方賠禮道歉，並希望相關部門查個水落石出。23日，市中區市場監督管理局表示，經初步調查暫未發現火鍋店存在問題，將繼續查驗。