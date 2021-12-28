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爽吃火鍋「咬到保險套」！他氣炸求賠償　結局大逆轉

▲▼火鍋吃出保險套。（圖／翻攝自影片）

▲一名男子聲稱享用火鍋時吃到保險套。（圖／翻攝自紅星新聞視頻影片）

記者曾羿翔／綜合報導

四川樂山一名胡姓男子控訴在火鍋店吃飯時，咬到一個保險套，讓他氣得向店家索取賠償。對此，火鍋店老闆說，保險套不可能是鍋底裡的，甚至親自把新的保險套丟到火鍋裡做實驗。老闆24日還到派出所報警，希望能夠查出真相。樂山公安局25日晚間公布調查結果，保險套是胡男自己放入鍋中，結局大逆轉。

綜合陸媒報導，胡男最後因為「尋釁滋事」被公安機關依法行政拘留14日。回顧整起事件，胡男和朋友18日晚間到樂山區萬達廣場附近的朝天門火鍋店用餐。胡男說，他們2人點了3個葷菜、3個素菜以及啤酒，晚上9時20分左右，他們看到店裡只剩2桌人，便先去結帳。

報導指出，胡男後來把剩下的幾片肉和3盤素菜都倒進鍋裡煮，過了一會兒，他撈起五花肉吃，咬到嘴巴裡面感覺不對，拿出來一看竟然是一個保險套，當下讓他很想吐，氣得向店家索賠。

▲火鍋老闆直接拿新的保險套做實驗。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲火鍋老闆直接拿新的保險套做實驗。（圖／翻攝自紅星新聞）

火鍋店老闆事後為了證明清白，還用火鍋煮了新的保險套，結果保險套放進鍋裡煮後始終漂浮著且體積變大，煮到最後撈起更輕輕一扯就爛了，老闆本人24日也親自報警。樂山市公安局25日晚間公布警方調查結果，保險套是胡男自己放入鍋中，胡男因尋釁滋事被依法行政拘留14日。

警方調查指出，胡男今年33歲，之前就曾到他指控「吃到保險套」的火鍋餐廳裡消費，結果餐後對收費價格心懷不滿，18日晚間又再次到該店消費，故意把事先買好的保險套放入鍋中，再聲稱自己吃到向店家提出索賠。

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