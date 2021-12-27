喝掉千座101！「2021台人最愛外送美食」揭曉　甜不辣、鍋貼也上榜

▲外送平台公布2021年度外送美食排行。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

疫情改變日常，絕大部分人依賴外送來滿足三餐、日常需求，就有美食外送平台公開「2021台人最愛美食」排行，冠軍寶座由「奶茶」奪下，光是今年全台外送奶茶量加起來可是超過千座台北101，再來上榜的是甜不辣、鍋貼等；而台人喜愛的餐點類型則以台式小吃、速食以及手搖飲料稱霸年度排行。

▲排行3大冠軍出爐。

▲各縣市外送熱門餐點TOP1。

foodpanda網羅2021年外送訂單數據，並公開年度外送美食排行，前3名分別是奶茶、甜不辣、鍋貼，尤其今年全台外送下單的奶茶量加起來可是超過千座台北101 ，擠下去年冠軍甜不辣及第3名的鍋貼，首度成為年度熱門餐飲第1名，而進一步觀察全台各縣市熱門餐點，有將近半數縣市的熱門餐飲冠軍都是奶茶，成為全台不分南北的最愛年度餐飲榜首。

除了年度餐點多以台灣傳統小吃為主外，台人最愛「餐點類型」也以台式小吃、速食以及手搖飲料稱霸年度排行，再加上歷經數月的宅家工作，外送訂單也發現健康餐店家今年訂單量較前1年有翻倍以上成長，可以觀察出消費者更注重自身健康，轉向選擇減油、少鹽的飲食習慣。

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