限時17天！繼光香香雞「400杯珍奶免費送」　幸運兒直接爽領100杯

▲繼光香香雞400杯珍奶免費送。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

400杯珍奶免費喝！搶搭台中市政府聖誕嘉年華熱潮，人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」中山旗艦店特意推出「400杯大杯珍奶免費送」限定活動，明（24）日起至限時17天凡購買Tplus任一飲品並和「珍珠奶茶耶誕樹」合照打卡，即可免費獲得珍珠厚奶茶兌換券1張，限量200人，再加碼於IG貼文抽出2位幸運兒，1人直接免費獲得100杯珍奶，把握機會搶試手氣。

▲限量200人與珍珠奶茶耶誕樹合照打卡即可獲得珍珠奶茶兌換券1張。

繼光香香雞中山旗艦店驚喜推出「400杯大杯珍奶免費送」活動，明（24）日起始至2022年1月9日，只要購買「Tplus任一飲品」並與舊台中火車站站前廣場「珍珠奶茶耶誕樹」合照，同步上傳到IG打卡並標記@tplus.official，前200人出示打卡畫面即可直接獲得「珍珠厚奶茶兌換券1張」，且開放現場兌換，兌換券使用期限至2022年2月28日；另再加碼於IG活動貼文抽出2名有留言的幸運粉絲，分別可免費獲得100杯珍奶，可使用至2022年6月30日。

▲頂呱呱「5塊雞下殺7折」快閃1天吃。（圖／業者提供）

另，頂呱呱限時1天「5塊雞」下殺快閃活動來了，今（23）日於全門市祭出「5大塊原味炸雞下殺7折」，頂呱呱原味雞塊採用秘製醃漬後下鍋油炸，大口咬下香氣狂噴、肉質鮮嫩，而現在這罪惡美味只要用179元就能吃到，每人限購2份，數量有限、售完為止，此優惠外送平台同步適用，但不接受電話及APP預約點餐。

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