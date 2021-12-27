五月天開唱惹怒住戶！高雄人見「1現象」爆嗆五迷：學校沒教禮貌？

▲五月天高雄開唱，有住戶驚見巷內出現許多機車隨意亂停。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，25日起連二個週末在高雄世運主場館開唱，陪著歌迷度過耶誕節，不過有在地居民抱怨，許多「五迷」把車停到當地社區的小巷子裡，也沒跟住戶打聲招呼，讓他不禁怒轟，「學校都沒教你們禮貌嗎？」引發網友熱議。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，許多來聽五月天演唱會的民眾隨便把車亂停到附近社區的小巷子裡，「重點你們停了後，頭也沒回走掉，都沒有跟住戶打招呼」。他表示，水泥路的土地是屬于住戶的，而看到許多五迷把這當停車場，將機車隨意亂停，讓他相當不滿，痛批「感覺很差欸！學校都沒教你們禮貌嗎？」

文章一曝光，許多網友紛紛反酸，「五月天在我家隔壁開演唱會，也不會來打個招呼，沒禮貌的天團」、「那些盆栽是樓主的嗎？給人佔地為王的感覺，很差欸」、「買一樓不等於買道路欸」、「一個我家門口的路就是我的的概念」、「看到的都你家地就是了」、「盆栽都可以放了，為什麼機車不能借停一下？」、「我看是沒有停在門口啊…為什麼要打招呼？」

不過也有網友指出，「很多這種，私有地借人走的而已，就被佔地為王，我家隔壁的馬路巷子也是私人的，還被嗆地都是政府的啦」、「很多道路既成巷道都是法定空地變的喔，這種巷道很多都是私人的」、「這絕對是私有巷道，建議你們可以在路口張貼公告『此巷道為私人土地，外車停車依法收費』」、「巷子裡的地很多都是住戶共同擁有的不屬於公用地」。

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