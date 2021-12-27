　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

五月天開唱惹怒住戶！高雄人見「1現象」爆嗆五迷：學校沒教禮貌？

▲五月天高雄開唱，有住戶驚見巷內出現許多機車隨意亂停。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲五月天高雄開唱，有住戶驚見巷內出現許多機車隨意亂停。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

網搜小組／閔文昱報導

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，25日起連二個週末在高雄世運主場館開唱，陪著歌迷度過耶誕節，不過有在地居民抱怨，許多「五迷」把車停到當地社區的小巷子裡，也沒跟住戶打聲招呼，讓他不禁怒轟，「學校都沒教你們禮貌嗎？」引發網友熱議。

一名男網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，許多來聽五月天演唱會的民眾隨便把車亂停到附近社區的小巷子裡，「重點你們停了後，頭也沒回走掉，都沒有跟住戶打招呼」。他表示，水泥路的土地是屬于住戶的，而看到許多五迷把這當停車場，將機車隨意亂停，讓他相當不滿，痛批「感覺很差欸！學校都沒教你們禮貌嗎？」

▲五月天高雄開唱，有住戶驚見巷內出現許多機車隨意亂停。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

文章一曝光，許多網友紛紛反酸，「五月天在我家隔壁開演唱會，也不會來打個招呼，沒禮貌的天團」、「那些盆栽是樓主的嗎？給人佔地為王的感覺，很差欸」、「買一樓不等於買道路欸」、「一個我家門口的路就是我的的概念」、「看到的都你家地就是了」、「盆栽都可以放了，為什麼機車不能借停一下？」、「我看是沒有停在門口啊…為什麼要打招呼？」

不過也有網友指出，「很多這種，私有地借人走的而已，就被佔地為王，我家隔壁的馬路巷子也是私人的，還被嗆地都是政府的啦」、「很多道路既成巷道都是法定空地變的喔，這種巷道很多都是私人的」、「這絕對是私有巷道，建議你們可以在路口張貼公告『此巷道為私人土地，外車停車依法收費』」、「巷子裡的地很多都是住戶共同擁有的不屬於公用地」。

▲五月天高雄開唱，有住戶驚見巷內出現許多機車隨意亂停。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
大樓新保全「是21歲年輕人」　網見月薪全懂了
五月天開唱惹怒住戶！　高雄人見「1現象」嗆爆五迷
快訊／醉撞1家4口！害二寶媽慘死　酒駕男遭聲押禁見
快訊／林智堅宣布棄選大新竹市長：希望竹竹合併
吳宗憲約談鹿希派譙髒話　「觸犯家規」發片驚喜變調
男缺錢花　逼D乳女友去酒店上班＋賣淫
酒駕男擊殺一名母親！蔡英文沉寂1天發文…網湧進砲轟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

靈鷲山勸募400條愛心棉被　送街友及弱勢家庭暖身又暖心

五月天開唱惹怒住戶！高雄人見「1現象」爆嗆五迷：學校沒教禮貌？

新北市圖攜手建築師公會　跨界合作推動城市新美學

快訊／林智堅宣布棄選「竹竹併」大新竹市長：讓朝野停止政治操作

男狂追劇突心肌梗塞！　曝瀕死經驗「朝著遠方亮點一直走…」

新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」　親子體能同樂笑聲High翻天

新北美感科技雙語動起來　三和國小混齡跨域快樂學英語

2021高山茶都・嘉義聖誕節盛大開幕　即起9天展期至明年1／2

體驗美麗鄉土關懷海洋環境　調查班第58期自行車參訪見學

泰北當志工看見生命韌性　新住民女兒錄取台大醫學系

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

靈鷲山勸募400條愛心棉被　送街友及弱勢家庭暖身又暖心

五月天開唱惹怒住戶！高雄人見「1現象」爆嗆五迷：學校沒教禮貌？

新北市圖攜手建築師公會　跨界合作推動城市新美學

快訊／林智堅宣布棄選「竹竹併」大新竹市長：讓朝野停止政治操作

男狂追劇突心肌梗塞！　曝瀕死經驗「朝著遠方亮點一直走…」

新北金山國小附幼「狂歡聖誕節」　親子體能同樂笑聲High翻天

新北美感科技雙語動起來　三和國小混齡跨域快樂學英語

2021高山茶都・嘉義聖誕節盛大開幕　即起9天展期至明年1／2

體驗美麗鄉土關懷海洋環境　調查班第58期自行車參訪見學

泰北當志工看見生命韌性　新住民女兒錄取台大醫學系

「最強女高中生」猛轟28分9助攻　陽明張聿嵐斷淡商20連勝

36F宅男女神成「出租女友」！學生妹、黑寡婦造型性感現身

耶誕夜抓酒駕！　北市舉辦酒駕大執法10天「3天已抓32件」

靈鷲山勸募400條愛心棉被　送街友及弱勢家庭暖身又暖心

台北101跨年倒數有亮點！　中信兄弟「吉祥物」登上120秒動畫

理科太太家中驚見「大咖男星」！　喝酒驗情商…他下秒表情崩壞

王淨《月老》表情包超失控！柯震東「痛哭破音」崩潰學《力王》

五月天開唱惹怒住戶！高雄人見「1現象」爆嗆五迷：學校沒教禮貌？

「探索夢號」完成實兵演練　元旦可順利啟航迎曙光

新北市圖攜手建築師公會　跨界合作推動城市新美學

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

地方熱門新聞

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

即／林智堅宣布棄選大新竹市長：停止政治操作

台南市安南區牌樓組件掉落妨害交通

五月天高雄開唱！住戶見1現象爆嗆五迷

嘉明湖降雪　天使眼淚更加美麗

「臉蛋天才」車銀優來了！

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

移工酒醉持刀刺殺對方身亡判11年

熟男狂追劇突心肌梗塞　曝瀕死經驗

2022莿桐花海區總面積達50公頃　「莿桐大院」造景超吸睛

民眾上山等雪　太平山下雪再等等

餐飲法規即將上路台南市91間列管

清華大學「半導體研究學院」揭牌

「光耀新北跨河煙火」　跨年好去處

更多熱門

相關新聞

五月天唱一半「背後突出現她的照片」！

五月天唱一半「背後突出現她的照片」！

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2022 高雄跨年版演唱會，25日起連二個週末在高雄世運主場館開唱，陪著歌迷度過耶誕節；唱到《因為你所以我》，時視訊裡也特別呈現在沒有演唱會的日子裡，五月天的生活寫照，剛升格爸爸的怪獸，也和歌迷分享剛升格為人父的喜悅，與女兒的超萌影片一出現，讓現場萬人全尖叫歡呼。

恐嚇台鐵新左營　紅衣老男嚴防J怪客

恐嚇台鐵新左營　紅衣老男嚴防J怪客

地毯式搜炸彈畫面曝　警重兵嚴防「耶誕夜血光」

地毯式搜炸彈畫面曝　警重兵嚴防「耶誕夜血光」

五月天「迷你版螢光棒」一卡通回來了　嗶卡發藍光

五月天「迷你版螢光棒」一卡通回來了　嗶卡發藍光

耶誕＋跨年＋五月天演唱會　如何最快抵達

耶誕＋跨年＋五月天演唱會　如何最快抵達

關鍵字：

五月天五迷爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

即／陳其邁座車遭擦撞　駕駛酒測值0.59遭送辦

綜藝天王星二代家教大比拼！

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

鹿希派等不到10萬交保！

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面