地毯式搜炸彈畫面曝！垃圾桶也翻　警重兵嚴防「耶誕夜血光」

▲高雄捷運警察隊加強巡邏勤務，就怕恐嚇信成真 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高捷又接獲恐嚇信！高捷信箱接獲訊息，表示耶誕夜晚間的台鐵新左營站將有血光之災，目標是「台鐵本部便當」，一週之內2起恐嚇事件，讓高雄捷運警察隊疲於奔命，除了加強巡邏之外，還要應付即將到來的耶誕、跨年、五月天演唱會的捷運重大運量的維安，鐵路警察局高雄分局表示：這個行為已經觸犯刑法恐嚇公眾罪。

高雄市警方接獲民眾通報，指稱有網友在噗浪網站上張貼文章，揚言將在捷運美麗島站隨機殺人，且還稱「要殺5個人」。警方立即成立專案小組追查IP，鎖定屏東一名林姓網路直播主涉案，23日趁著林男中午前往高雄榮總時，當場在急診室將其逮捕，刑大開記者會說明，他因為受臉書網友刺激，一時情緒失控，才會於社群媒體上留言，涉嫌違反《刑法》恐嚇公眾罪，全案移送地檢署偵辦。

▲高雄捷運警察隊為了恐嚇案，連日加強巡邏勤務，疲於奔命 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

而就在24日耶誕夜的這一天上午，高捷信箱又接獲恐嚇信，信件內容表示耶誕夜在新左營車站會有血光之災，目標是台鐵本部便當，高捷人員接獲信件之後，就通知了高雄捷運警察隊，高捷警察隊也轉給了刑大，請他們來追查IP，同時間高雄市警察局也通報相關所屬單位，像是保大、苓雅分局以及鐵路警察局等來配合加強巡邏。

高雄捷運警察隊的警官私下無奈表示，已經連續2天接獲恐嚇訊息，真的疲於奔命，為了防範真的事件發生，所以得要增加巡邏勤務，就怕發生意外，而且不只是為了這2起恐嚇，接下來還有耶誕、跨年以及五月天等的高運量勤務，捷警隊的勤務相當繁重。

▲鐵路警察徹底搜查台鐵新左營站，就怕有「炸彈」 。（上圖同／記者吳奕靖翻攝）

鐵路警察局高雄分局副分局長賴祿元說：「因為新左營站是三鐵共構，到目前爲止還沒發現可疑的人事物，本分局也呼籲民眾有不滿情緒，請用正常管道來反應，若是使用恐嚇手段，鐵路警察必定會積極偵辦，維護旅客生命財產安全，相關偵辦還在釐清當中。