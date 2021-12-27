立委爆海關沒入141公噸走私冷媒　存放超過16年未銷毀

▲民進黨立委沈發惠召開「海關沒入走私冷媒管制化學物，存放逾16年難銷毀？！」記者會。（圖／沈發惠辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委沈發惠27日表示，冷媒成分包括氟氯烴、海龍及其他全鹵化氟氯碳化物等，屬於「蒙特婁議定書」列管物質，也是環保署公告「國際環保公約管制之易致空氣污染物質」，但截至今年10月止，關務署各關別私貨倉庫長期存放未銷毀冷媒，竟然高達141公噸347.7公斤。

民進黨立委沈發惠、蘇巧慧、賴瑞隆27日上午在立法院召開「海關沒入走私冷媒管制化學物，存放逾16年難銷毀？！」記者會，並邀請環保署副署長沈志修列席說明。

沈發惠指出，根據關務署、環保署提供有關冷媒的資料，關務署各關存放緝獲冷媒數量，分別為基隆12公噸649.9公斤、台北205.4公斤、台中12公噸462.3公斤、高雄116公噸30.1公斤，總共高達141公噸347.7公斤，至今皆未完全銷毀。

沈發惠再指，各關緝獲冷媒的最早存放時間，竟然是在2005、2006年，將近16年之久，其中有部分冷媒鋼瓶出現嚴重生鏽，恐有發生外洩問題，海關為何存放逾16年至今無法銷毀，要向國人有所交代。

蘇巧慧表示，從2005年到2020年，海關存放查獲的走私冷媒從15噸到59噸，變成現在有141公噸之多，但這段時間裡面，關務署、環保署沒有實質效果的公文往返，一邊是關務署請環保署協助處理，一邊是環保署說現在沒辦法處理要請工研院研究，根本是典型踢皮球的狀況。

賴瑞隆則說，是否有行政疏失之後都會追究，但現今應跨部會通力合作，依照「蒙特婁議定書」列管化學物質銷毀處理走私庫存冷媒，避免發生類似黎巴嫩首都貝魯特爆炸事故，確保國人市民朋友安全。

沈發惠要求，為避免日後出發生重大工安、職安等問題，關務署、環保署應要積極處理冷媒銷毀相關事宜，提出具體措施銷毀方案，不要再持續延宕下去，並且在兩周內共同提出具體落實冷媒銷毀執行計畫。

對此，沈志修回應，早年台塑公司會幫忙處理冷媒，但其處理系統在2004年6月除役，而環保署近年與工研院合作，積極尋找有能力且符合規定的廠商，處理這些冷媒。

沈志修說明，目前已有廠商得標，根據合約將在明年底前銷毀75公噸冷媒，剩餘部分後續會繼續發包處理，環保署也希望跟地檢署、法院取得共識，讓走私者負責退運及處理的責任。