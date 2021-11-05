網路詐騙猖獗！吳思瑤慘受騙買假貨　民進黨立委提草案立法監管

▲民進黨立委共同提案防堵電信網路詐騙。（圖／陳素月國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

電信網路詐騙案頻傳，民眾最常使用的臉書、Line淪為詐騙案件溫床，民進黨立委吳思瑤5日自爆，曾經為了送熱愛運動的助理一顆名牌籃球，沒想到被一頁式廣告詐騙買到假貨；民進黨立委陳素月表示，已提出立法草案，明定在數位平台上投放廣告的委託人，需具有中華民國國籍或為台灣註冊的法人、提供台灣境內電話、使用台灣金融帳戶支付廣告費。

民進黨立委陳素月、李昆澤、郭國文、沈發惠、許智傑、吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧等人今天上午舉「斷金流、納監管，反電信網路詐騙立法第一步」記者會。

陳素月會中表示，已與同黨立委共同提出「網際網路平台委託播送境外廣告或商業電子訊息管理法」草案，明定透過網際網路平台播送境外廣告或商業電子訊息的對象，必須具備我國國籍的身份；此外，投放廣告的對象更必須持有我國電信公司門號，甚至必須擁有我國金融機構的帳戶，透過我國目前健全的電信、金融監理嚴格的法令規管，減少犯罪集團藉由境外跳板進行網路詐騙的行為。

蘇巧慧談及，面對日益猖獗的網路詐騙行為，唯有透過立法成為執法者後盾，除持續加重打擊詐騙之治安力道外，更要建立事前預防犯罪機制，賦予金融業者與網路業者責任，共同保障交易市場秩序，「不讓台灣成為詐騙犯罪集團的庇護島」。

吳思瑤說，一頁式網頁詐騙兩大特點就是「利用台灣人的愛心、損害台灣人的健康」，例如盜用台灣農民、農地的照片，自稱因為颱風、缺水、疫情、中國打壓等原因而沒人買水果，沒想到許多境外詐騙根本是從中國來，既沒幫到農民，一般民眾還被中國騙錢，整個台灣等於被剝兩層皮。

林楚茵補充，臉書一手賺詐騙廣告收入，一手賺警政署反詐騙廣告的收益，行政院、經濟部、NCC各部門也都會在臉書投放廣告，在立法之前中央部會應該停止買臉書廣告，用斷金流方式讓臉書正視問題。