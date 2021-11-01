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蔡英文下達4大公投案軍令狀　黨籍立委總動員辦地方說明會

▲▼民進黨團感謝美國捐贈疫苗記者會 蔡易餘 劉世芳 賴瑞隆。（圖／記者屠惠剛攝)

▲民進黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝)

記者林銘翰／台北報導

4大公投案將於12月18日登場，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳1日表示，民進黨已經要求立法院黨團的每一位立委，至少都要舉辦1場以上的地方公投說明會，民進黨主席蔡英文也已經下達軍令狀，希望全黨同志鼓勵支持者，在公投案投下「4個不同意」。

民進黨立法院黨團1日上午召開輿情回應記者會，劉世芳證實，民進黨已經要求立法院黨團的每一位立委，至少都要舉辦1場地方上的公投說明會，「所以基本上至少要辦60到70場」，自己來自高雄左營楠梓，原則上11月中旬也會在左營舉辦。

民進黨團副幹事長蔡易餘則說，他目前在嘉義規劃的大場說明會，時間點大概會落在11月27日，除了時間離公投比較接近，也要搭配總統蔡英文的行程，希望能夠邀請總統參加，而地方的小型說明會都已經開始舉辦。

蔡易餘指出，這次公投的決戰，攸關到台灣要走向國際，從美國今天又捐贈150萬劑莫德納疫苗，可以充分感受到，世界上的民主同盟，就是在互相困難時，都會彼此支援，而台灣身為民主連線的一環，除了要繼續跟這些國家走在一起，也要負擔相對應的國際義務。

蔡易餘說明，台灣現在處在CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的叩門關，所有會員國都有同樣的貿易條件，大家可以洽談關稅減免，這是台灣要加入CPTPP很重要的時刻，不希望國民黨推動這種對台灣未來沒有好處的公投，毀了台灣可以加入、重返國際組織的機會。

民進黨立委賴瑞隆則認為，4大公投案對台灣的未來有長遠影響，包括跟美國、日本等國的關係，以及經濟發展、供電穩定、社會安定、非核家園的落實等，都有非常深遠的影響，呼籲人民勇敢站出來表達意見，並且做出正確的決定。

賴瑞隆也說，他會配合行政院長蘇貞昌的時間，在11月15日規劃地方的公投說明會，希望透過更清楚的說明，讓人民更支持公投的處理，也呼籲大家用4個不同意，共同守護台灣的國際環境、促進經濟發展，讓空污更加改善、非核家園更加落實，這是大家共同的責任跟目標。

劉世芳表示，蔡英文已經下達軍令狀，希望全黨同志能夠鼓勵支持者，出來投下4個不同意，尤其目前台海的危機衝突，因為中國片面的單邊主義，對台灣造成比較大的威脅，很多支持者都不希望台灣繼續亂下去。

劉世芳指出，在4大公投案裡面，國民黨一直推說跟他們沒有關係，但是其中萊豬、公投綁大選的2大公投案，領銜人就是前國民黨主席江啟臣及前國民黨立法院黨團總召林為洲，可以看出國民黨想要將4大公投案，上升為政治鬥爭、國際議題，對台灣來講不是很好的發展。

劉世芳強調，台灣應該在國際社會展現善的循環力量，台灣內部必須要穩定，才能夠處理好台灣海峽的和平、不要有衝突的和平局面，呼籲支持者用良知、理性、冷靜對待4大公投案，一定要投下不同意票。

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