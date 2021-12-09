蘇巧慧批馬英九「根本不在乎民主」　從不反中卻妄論「不自由的民主」

▲前總統馬英九、民進黨立委蘇巧慧。（合成圖／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

前總統馬英九投書表示台灣已經是「不自由的民主」，引起執政黨不滿。民進黨立委蘇巧慧9日批評，馬英九無視國際社會的高度評價，以錯誤概念批評台灣，卻不曾對反民主、人權的中國有過批評，「馬英九根本不在乎民主自由價值」。

蘇巧慧透過臉書批評，一個在任評價極差的總統，卸任後還頻頻以似是而非的說法，批評備受讚揚的政府，除了自曝其短、別有用心，我們實在很難想出甚麼理由了。

蘇巧慧表示，台灣在這幾年來，受到國際社會高度的關注，除了成功守住疫情之外，台灣的自由開放程度也有目共睹，甚至接連獲得多個國際人權組織評比為亞洲最自由的國家之一。換句話說，台灣的的自由民主價值早就受到世界肯定，只有馬英九無視國際社會的高度評價，一再以錯誤概念批評台灣。

蘇巧慧質疑，馬英九根本不在乎民主自由價值，只是以此當作批評台灣人民，向中國輸誠的工具。否則怎麼不曾看過馬英九針對最反民主、反人權的惡霸國家中國有過一聲批評？其實只要看看人民對於這次公投的討論，就可以了解台灣的民主自由完全無須懷疑，我們對自己的國家有足夠的信心，反倒是馬英九，何時才能停止唱衰台灣？