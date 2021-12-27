歲末打卡新亮點！台東點亮慢城溫暖　三處浪漫燈景別錯過

▲高達8米半的粉紅聖誕樹，夜晚燈亮如夢浪漫，佇立在鐵花村人行步道口。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

歲末之際，台東為讓民眾感受慢城溫暖，以「Light Up Taitung 浪漫台東」為主題，在鐵花新聚落、杭州街及藝文中心前廣場等三個場域，分別設置三件街景裝置，以夢幻粉紅聖誕燈樹、繽紛魔幻網燈以及輕盈溫馨的蒲公英，展現台東好客城市的新亮點。

▲▼藝文中心廣場的蒲公英燈座，暗夜散發出光亮，給路過的民眾視覺的驚喜和溫暖的傳遞。

縣府表示，今年受疫情影響，希望透過歲末街景裝置帶給民眾迎向光亮的希望，選擇設置在遊客出入頻繁的鐵花村徒步區，居民平日常去的藝文中心，及靠近學校、教會與醫院附近的街道，就是想要讓來訪及生活在台東的民眾，都有機會在在平時生活行走的環境中，感受到不一樣的街景燈光帶來與歲末節慶氛圍，並且駐足停留體驗台東迷人的夜色情調。





慢活是台東的生活態度，舒適生活空間、獨有的人文風情、特色產業生態，以及熱情友善的居民，以知性情感黏住了異鄉的遊客的心，也串起在地居民的情；因此，台東縣政府特別以「漫力量」及「漫溫暖」作為此次街景裝置的意象。

▲▼市區杭州街上空五顏六色的大面漁網，夜晚燈光投射漁網猶如走入目眩神迷的魔幻隧道。

高達8米半的粉紅聖誕樹，夜晚燈亮如夢浪漫，佇立在鐵花村人行步道口，樹周邊雲朵和顏色繽紛的方塊環繞，象徵城市柔軟、多元的浪漫力量；走看杭州街至藝文中心一帶，遠處眼睛就會被杭州街上空五顏六色的大面漁網給吸引住，夜晚燈光投射漁網猶如走入目眩神迷的魔幻隧道，為街弄林蔭增添夢幻朦朧氛圍；藝文中心廣場的蒲公英燈座，暗夜散發出光亮，像是溫柔又堅定地守護著生活在臺東的人們，給路過的民眾視覺的驚喜和溫暖的傳遞。





文化處指出，為讓民眾參與城市歲末街景氛圍營造，日前舉辦親子彩繪燈罩DIY創作活動，也會將民眾完成燈罩作品掛置在鐵花村周邊，成為美麗街景，妝點鐵花新聚落的夜晚風情。

▲親子彩繪DIY燈罩將掛置在鐵花村周邊，成為美麗街景，妝點鐵花新聚落夜晚風情。

三處街景裝置即日起至明年2月20日浪漫亮燈，邀請民眾前來拍照打卡，一起相約夜晚漫步體驗台東浪漫魅力。活動更多資訊，請上台東縣政府文化處臉書粉絲專頁。

