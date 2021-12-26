今夜北部探10度！跨年夜又迎一波降溫　一圖秒懂歲末天氣三部曲

▲歲末天氣三部曲一圖秒懂。（圖／氣象局提供）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局今日（12/26）17時最新預報，明天至週二（12/28） 仍持續受華南雲雨區和冷氣團影響，各地仍篇冷。尤其今晚至明天清晨（12/27）預計仍有一波低溫，對此氣象局持續針對北北基、桃竹苗發布低溫黃色燈號，有10度以下低溫發生機率；金門縣則為低溫橙色燈號，同樣下探10度。

氣象局表示，歲末最後一週天氣呈現「三部曲」變化，先濕冷再回溫，跨年夜東北季風再報到轉冷，屆時北台灣民眾跨年賞煙火時還要留意氣溫變化。

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氣象局表示，明起至週二仍受冷氣團和華南雲雨區影響，到週二清晨之前各地依舊濕冷。週二白天起水氣減少、冷空氣減弱後各地回溫，期間北部低溫回升至15、16度，白天高溫則可來到20度左右；中南部則恢復多雲到晴的天氣模式，白天高溫約在23至24度間。

但氣象局分析，預計週四晚間起又會有一波東北季風增強，週五跨年夜、週六元旦期間預計均受東北季風影響，迎風面北部、東北部天氣較涼，屆時入夜後低溫又會下探14至15度，且雲量偏多易有局部降雨發生，中南部則是早晚偏涼，但需留意日夜溫差大。

氣象局提醒民眾，跨年夜到元旦清晨天氣明顯較涼，民眾若要在外活動務必留意保暖。另外，今天台南以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖仍要留意沿海9至11級強陣風；中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海則需留意長浪，提醒海上作業船隻、近海民眾留意。