國民黨民調／近5成挺竹竹苗2026合併　7成支持應做配套

▲國民黨公布民調，近5成挺竹竹苗2026合併、7成支持應做配套。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨今（27日）召開「2026竹竹苗科技都」記者會，並公布由國政基金會進行有關竹竹苗科技都的民調結果，親自出席的朱立倫主席表示，根據民調結果，贊成竹竹苗合併比例是多數，48.5%對36.6%，顯示多數民眾贊成整體科技都的規劃；至於合併時間點？74.8%認為2026年較合適。

朱立倫表示，區域重劃是國家重要的大政方針，不能因為一人之私、政黨之別做倉促立法或合併，過去幾10年來，包括現有的6都，不論是在地直接升格或合併升格，都是經過長時間的規劃。例如台北縣升格為新北市、桃園縣升格為桃園市，都是經過準直轄是多年才升格；台中、台南、高雄等縣市合併，都是經過地方民意溝通、議會支持後才合併。

對於大新竹地區，朱立倫指出，我們贊成整體科技都的發展，尤其台灣半導體、科技產業獨步全球，應該有完整規劃。民進黨以竹科為理由推動竹竹併，但竹科包括新竹縣市、苗栗竹南銅鑼園區等，至於生活圈，苗栗很多地方與新竹是同一個生活圈，文化上更有歷史深刻淵源，完全只從新竹縣市考量，把苗栗拋在升格之外，讓苗栗情何以堪？

此外，朱立倫質疑，新竹縣市升格為何要趕在各政黨提名之際來修法，距離選舉前不到一年做匆促修法，難道不是為一人之私、政黨之私嗎？升格要真升格、不能假升格，升格最重要是有配套措施，包括財政收支劃分法，政府要把資源下放升格的各都？如何公平對待沒有升格的其他縣市？此法修正延宕了20年，沒有任何修法動作，為何不號召朝野將財政收支劃分法做好好修訂？

朱立倫強調，全台灣不只新竹縣市問題，彰化、嘉義縣市怎麼辦？剩下的雲林、南投、基隆、苗栗、屏東、花東宜、外島怎麼辦？這些完全不考量，只為一人之私、一黨之私，這絕不是全民之福？朱立倫表示，國民黨負責任地提出2026竹竹苗科技都，有五年籌備期、準備期、溝通期、協調期，且不會只針對一個城市而是針對全台灣。

新竹縣長楊文科說，「倉促行事不是罷凌，什麼才是罷凌？」他認為，2026年竹竹苗升格為科技都，是非常好的一件事，有五年時間，可以充分跟地方溝通，將優缺點說明清楚，以及如何補救缺點？這是非常好的辦法，會不會成功是另外一回事，但必須負責任地將這些事情跟大家說明清楚，才是做事的方式。

身為科學園區的老兵，楊文科表示，中美貿易戰、全球供應鏈改變、疫情後情勢的發展等因素下，竹科管理局屬於科技部三級單位，科技政策發展由中央制定，但竹竹以竹科為由合併，科技部沒有表達意見，卻由新竹市政府倡議？他不贊成離選舉剩下11個月就要倉促升格完成，這是不應該的。

苗栗縣長徐耀昌則對於2026竹竹苗科技都深表認同，他提及新竹市長林智堅曾打電話給他，他明白表示竹竹併，苗栗情何以堪？完全要消滅苗栗縣，不可能會同意的，推動2026年科技都的未來願景，才是長治久安之計。

「急就章不是好事，事緩則圓」，徐耀昌表示，縣市合併包括人的問題、社區、社團的問題等都應該好好處理、從長計議，他強調，不應該因人設事，急就章就會弄破碗，2026年合併是最好的時機點，做好配套措施，將此事圓滿推動，他呼籲執政當局應該懸崖勒馬，硬要為之，並不妥當。