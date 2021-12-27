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喊養家很累！老公對嬰兒「0照顧」　她有事出門...婆婆怒了

人妻大嘆嫁了一個媽寶丈夫，希望能安穩度日就好。（示意圖／PAKUTASO）

▲人妻大嘆嫁了一個媽寶丈夫，希望能安穩度日就好。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

夫妻的相處之道需要透過不斷的磨合才能找到彼此的平衡點，如果在找到雙方都能接受的方式之前，又有婆媳問題，可真的讓人傷透腦筋。1名人妻27日在臉書社團「靠北婆婆2.0」PO文表示，自從生產後，丈夫幾乎從未幫忙帶過小孩，就連婆婆也對自己耳提面命表示，老公要工作養家很累，不斷要她體諒，就連自己和婆婆發生爭執，丈夫也不會介入調解，讓她不由得嘆道，「媽寶丈夫真的沒救了。」

原PO在臉書社團「靠北婆婆2.0」發文表示，自從小孩出生，婆婆就一直告訴自己，先生要上班很累，照顧小孩的事情必須由她一肩挑起，「我到小孩2歲5個月之前，出門把孩子給丈夫照顧的次數不超過5次；就算把孩子給丈夫照顧，婆婆（也）一定會陪著。」

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女網友再舉例說道，自己有次出門處理事情，不到2小時的時間裡，老公連打了10多通電話催促她快點返家，讓她無奈表示，「沒錯！我先生是個巨嬰大媽寶，而我婆婆就是那寶媽。」而真正讓女網友澆熄心中對丈夫的期待的，則是日前發生的一件事，「前幾天，我真的有事情晚上要出門，很早就告知先生；結果到下午，我先生說他搞不好有事，如果不行要我改期。」

女網友表示，自己當下生氣指責對方，每當自己有事情時，丈夫皆無法幫忙分攤家務、照顧孩子讓她感到相當疲累。不料，隔日婆婆便來指責原PO說，「她很不開心我這樣說話。」而丈夫此時僅是在一旁默默看著兩人爭執，並未出聲，讓女網友感到心灰意冷。

女網友在文末寫道，不論婆婆有多疼愛兒子，都不應該介入夫妻倆的婚姻問題，「你兒子是你的寶，但他已經是爸爸是丈夫，該放手了。」最後更無奈表示，「媽寶丈夫真的沒救了，寶媽也沒救，就讓他們相親相愛去，我只希望能安穩度日。」

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