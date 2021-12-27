北市「古亭200年土地公廟」變私產　他控前立委逼拆屋還地

▲位在台北市晉江街的長慶廟擁有2百多年歷史，卻存在30幾年的廟產糾紛，前立委黃政哲涉不法取得土地權狀，要求廟方拆屋還地。（圖／CTWANT提供）

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位在台北市晉江街的長慶廟供奉福德正神，建於清代康熙年間，至今有2百多年歷史，前立委黃政哲自稱擁有廟地產權，因此向廟方以及居住在廟後方的陳家人連續提告。屋主陳天賜兒子陳周信向本刊控訴，黃政哲當年涉以不法手段取得土地謄本，以致此件廟產糾紛至今已牽扯30多年仍在訴訟中。

本刊調查，1954年陳周信的爺爺與長慶廟當時管理人簽署建物交換證書，用「以屋換屋」方式自別處搬去長慶廟後方賣金紙，就是中正區河堤段四小段第256地號之上，該地直到1978年都還登記在福德爺名下，豈料1984年廟產管理人周水源等3人將土地所有權登記為周家私產，1991年周家又以5000萬元抵押給許文章，1996年許文章再讓渡給黃政哲，之後黃為了趕走廟方和陳家，取得完整的土地，因此不斷提告訟訴。

▲陳周信表示，1954年他們與長慶廟管理人黃禮和用以屋換屋方式，搬到廟後方居住，卻是廟產糾紛的開端。（圖／CTWANT提供）

陳周信說，長慶廟管理人周水源早就對福德爺公產心懷不軌，明明切結書白紙黑字寫得很清楚，內容還提及，「北市河堤段四小段114、114-1、356號（應為256地號的筆誤）等3筆土地永久作為福德爺公產，恐空口無憑特立本切結書乙份。」立書人是周水源，但他卻在立切結書後搞一堆小動作，把廟產變私產。

離譜的是，周水源把長慶廟土地抵押給許文章時，登記原因寫「拍賣」不是「繼承」，顯然廟產已被設定為買賣，最後黃政哲取得土地所有權後，就開始對廟方及陳周信一家3口提告，讓全家人陷入無家可歸的危機。

黃政哲1997年就曾告陳天賜竊佔，敗訴後改提民事告訴，要求長慶廟「拆屋還地」，結果還是黃政哲敗訴，今年黃仍不死心，再用民事告訴提告陳天賜的老婆，要求拆屋還地，訴訟還在進行中。

陳周信無奈表示，長慶廟不僅有多筆廟產被盜賣，連現在他一家人居住的這間屋子也被要脅「拆屋還地」，眼看住了67年的房子，險些被人強奪走，這心情實在五味雜陳，而且很多證據文件都得到國家圖書館翻資料查詢，「根本是小蝦米對抗大鯨魚」。

1941年長慶廟第一屆管委會，陳周信父親就是財務委員，信徒們一直認為廟產是屬於廟寺所有的公產，但一夕間廟產突然變私產，令他們匪夷所思，黃政哲還想要把廟拆了，任誰都無法接受，如今官司仍在訴訟中，只希望可保住廟產，給信徒們一個交代。

對此，本刊記者實際面訪前立委黃政哲，他表示，200多坪都是他的土地，不要聽陳先生胡說八道，「起初周先生與韓佐中跟我借了3千多萬，把長慶廟那塊地當作擔保品，結果兩人都沒還錢，因此我去法拍，卻拍不掉才概括承受，由於陳先生搭鐵皮屋賣金紙，有違建之嫌，才委請律師提告竊佔，目前官司還在訴訟中。」

▲長慶廟管理人周水源曾立切結書，表示廟產歸福德爺名下，如今卻抵押給前立委黃政哲。（圖／CTWANT提供）

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