　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鐵粉「力宏王」曬多年驚人收藏　網笑：吾疆那戶你捐了扇門吧

歌手王力宏出道多年人氣高，鐵粉就曬出多年的收藏，讓人嘆為觀止。（圖／翻攝自王力宏臉書、批踢踢）

▲歌手王力宏出道多年人氣高，鐵粉就曬出多年的收藏，讓人嘆為觀止。（圖／翻攝自王力宏臉書、批踢踢）

圖文／CTWANT

華語樂壇天王王力宏的婚變風波延燒多日，前妻李靚蕾的逆襲震驚演藝圈，也毀掉王力宏過去26年建立的形象。不少粉絲也都開玩笑拿王力宏過去的專輯來應景當耶誕節交換禮物，但有一名粉絲就在批踢踢（PTT）上公開他過去的王力宏收藏，不只代言所有商品都有，甚至連專輯全部都成組收藏，甚至同張專輯兩次改版都購買加上親筆簽名，貼文一出讓網友都相當佩服。

網友曬出王力宏音樂作品收藏，至少有高達25張，甚至有的改版兩次也都全買。（圖／翻攝自批踢踢）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友曬出王力宏音樂作品收藏，至少有高達25張，甚至有的改版兩次也都全買。（圖／翻攝自批踢踢）

有網友貼出自己的王力宏收藏，一貼出後被網友封為根本就是「力宏王」，他貼出收藏並寫下，「左思右想，還是決定自己留著珍藏好了，如果有認真想要當交換禮物的朋友就飲料來交換唄，曾經是小時候心目中的超級偶像，看到一堆人在徵求交換禮物，只好上來曬一下自己當年到底有多瘋。專輯至少25張，《改變自己》三版連簽名都有，《十八般武藝》也有簽名。

代言商品也是全擁有，甚至還有代言商品的周邊與廣告小卡。（圖／翻攝自批踢踢）

▲代言商品也是全擁有，甚至還有代言商品的周邊與廣告小卡。（圖／翻攝自批踢踢）

就連王力宏演的電影與廣告小卡都全擁有。（圖／翻攝自批踢踢）

▲就連王力宏演的電影與廣告小卡都全擁有。（圖／翻攝自批踢踢）

細看他的收藏，除了王力宏的音樂作品外，還有雜誌、周邊商品等，甚至還有王力宏過去所代言的商品，就連印有王力宏肖像的奶茶瓶身，他都洗乾淨留著，甚至還有國中英文考卷題目有王力宏的題目，看到那麼多他收藏的王力宏，讓網友笑稱「吾疆那戶你捐了扇門片吧」、「立頓奶茶套組也太厲害」、「因為蕾神事件才斷捨離嗎？」、「宏宏欠你一個道歉」。

甚至還有考卷中有出現王力宏的名字，網友也都收藏保留。（圖／資料照、翻攝自批踢踢）

▲甚至還有考卷中有出現王力宏的名字，網友也都收藏保留。（圖／資料照、翻攝自批踢踢）

延伸閱讀
2022年請假攻略出爐　4月請3天「春假變9天」CP值最高
只要前往政府機構就能更改性別　瑞士新法規明年1月正式上路
王力宏出關不回東區豪宅　藏身地點曝光⋯保全：在這裡出入有十年了

ET快訊
「數位新冠病毒健康證明」來了！　明天上午8時開放下載
1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以採檢日計算
快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10
快訊／空手道團染疫再+1！增16例境外　今本土+0　
快訊／陳其邁探視被撞姊妹　長庚允諾協助醫療費用
LIVE／空手道團11人確診「基因定序結果」　陳時中最新說明
綜藝天王星二代「誰小孩家教最好？」　網讚他：真清流
酒駕男自稱光電廠作業員　真相起底：「半套店長」專吸女人血
尼加拉瓜總統「沒收我國資產」！　轉交北京
台美會竟「倒掛」我國國旗！　路人傻眼：是投降還淪陷？
咖啡聚會就他灌半瓶威士忌！　醉駕男開BMW職業曝
冷氣團襲台！　張育成穿短袖喊熱：睡覺還要開冷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「數位新冠病毒健康證明」來了！　明上午8時開放下載

1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以「採檢日」計算！

快訊／境外突破性感染今增11例！　打AZ、莫德納最多

館長不忍了！　酸爆民進黨「酒駕不修法」：只會抗中保台

快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10

快訊／空手道團染疫再+1！今本土+0　增16例境外

鐵粉「力宏王」曬多年驚人收藏　網笑：吾疆那戶你捐了扇門吧

LIVE／空手道團11人確診「基因定序結果」　陳時中最新說明

2022年首道曙光在蘭嶼！　全台景點「迎日出」時刻表一次看

多花1／3金額採購「台灣新高粱」！　金酒掛保證：販售不會漲價

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

「數位新冠病毒健康證明」來了！　明上午8時開放下載

1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以「採檢日」計算！

快訊／境外突破性感染今增11例！　打AZ、莫德納最多

館長不忍了！　酸爆民進黨「酒駕不修法」：只會抗中保台

快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10

快訊／空手道團染疫再+1！今本土+0　增16例境外

鐵粉「力宏王」曬多年驚人收藏　網笑：吾疆那戶你捐了扇門吧

LIVE／空手道團11人確診「基因定序結果」　陳時中最新說明

2022年首道曙光在蘭嶼！　全台景點「迎日出」時刻表一次看

多花1／3金額採購「台灣新高粱」！　金酒掛保證：販售不會漲價

陳菊28日率監委巡察行政院　聚焦國防自主成效、台鐵組改檢討

「數位新冠病毒健康證明」來了！　明上午8時開放下載

1／4零時起入境改持「2日內PCR陰性報告」　以「採檢日」計算！

快訊／境外突破性感染今增11例！　打AZ、莫德納最多

館長不忍了！　酸爆民進黨「酒駕不修法」：只會抗中保台

快訊／指揮中心宣布：二級警戒延長到1／10

BTS柾國突傳熱戀大7歲李侑菲！女方發聲：只認識過SUGA

快訊／空手道團染疫再+1！今本土+0　增16例境外

Lexus全新電動概念車現身台北信義區　超囂張外觀讓網友驚呆了

以人為本安全宜居　智慧交通永續優雅台南古都

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

快訊／合歡山今晨下大雪　鏟雪車出動

北北基宜大雨！今晨10.4℃凍全台　連假天氣出爐

外送員不敢「上樓送餐」原因超心酸！她PO文釣出一票受害者

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

快訊／合歡山武嶺「停車場大亂鬥」　傻眼畫面曝光

低溫開敞篷被酸　北宜G乳女神解答

名醫揭「最強疫苗組」！不是2劑AZ+莫德納

高中運動褲改窄「緊到脫不下來」！　2照狂掀回憶殺

台大五姬近況曝　他點出「最亮眼那個一路跌撞」

爸聞到檀香味「聽1句話」夜奔醫院坐鎮！救下女兒一命

某科大傳僅存1學院　教育部要求改技術學院

今晨10.2℃！下波冷空氣接力　跨年降雨熱區曝

8縣市低溫特報　跨年又有冷空氣

更多熱門

相關新聞

中南部應酬「勸不了酒駕」還被酸超無奈

中南部應酬「勸不了酒駕」還被酸超無奈

高雄38歲黃男26日晚間酒後駕駛BMW，撞上一家四口，當場害死一人。警方調查，測出黃男酒測值高達1.24毫克，甚至是三度酒駕，消息震怒許多人。就有網友直嘆，他到中南部出差、應酬時，常常看到酒駕的狀況，「像我們這些台北去的，我說我開車不能喝酒，還會被當地人酸，說你們台北人就是怎樣怎樣的。」

彰化超多有錢人？他逛「古蹟豪宅」嚇傻

彰化超多有錢人？他逛「古蹟豪宅」嚇傻

懷孕產檢！超音波驚見「寶寶長尾巴」孕媽嚇傻

懷孕產檢！超音波驚見「寶寶長尾巴」孕媽嚇傻

有錢人不怕罰錢！酒測超標「沒收車輛」　網：關起來

有錢人不怕罰錢！酒測超標「沒收車輛」　網：關起來

早餐店飲料最好賺？老闆曝「1食物CP值高」無腦做：客人超愛點

早餐店飲料最好賺？老闆曝「1食物CP值高」無腦做：客人超愛點

關鍵字：

周刊王PTT王力宏粉絲力宏王

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

酒駕撞一家四口1死3傷！網怒：公投啊

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面