鐵粉「力宏王」曬多年驚人收藏　網笑：吾疆那戶你捐了扇門吧

▲歌手王力宏出道多年人氣高，鐵粉就曬出多年的收藏，讓人嘆為觀止。（圖／翻攝自王力宏臉書、批踢踢）

圖文／CTWANT

華語樂壇天王王力宏的婚變風波延燒多日，前妻李靚蕾的逆襲震驚演藝圈，也毀掉王力宏過去26年建立的形象。不少粉絲也都開玩笑拿王力宏過去的專輯來應景當耶誕節交換禮物，但有一名粉絲就在批踢踢（PTT）上公開他過去的王力宏收藏，不只代言所有商品都有，甚至連專輯全部都成組收藏，甚至同張專輯兩次改版都購買加上親筆簽名，貼文一出讓網友都相當佩服。

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▲網友曬出王力宏音樂作品收藏，至少有高達25張，甚至有的改版兩次也都全買。（圖／翻攝自批踢踢）

有網友貼出自己的王力宏收藏，一貼出後被網友封為根本就是「力宏王」，他貼出收藏並寫下，「左思右想，還是決定自己留著珍藏好了，如果有認真想要當交換禮物的朋友就飲料來交換唄，曾經是小時候心目中的超級偶像，看到一堆人在徵求交換禮物，只好上來曬一下自己當年到底有多瘋。專輯至少25張，《改變自己》三版連簽名都有，《十八般武藝》也有簽名。

▲代言商品也是全擁有，甚至還有代言商品的周邊與廣告小卡。（圖／翻攝自批踢踢）

▲就連王力宏演的電影與廣告小卡都全擁有。（圖／翻攝自批踢踢）

細看他的收藏，除了王力宏的音樂作品外，還有雜誌、周邊商品等，甚至還有王力宏過去所代言的商品，就連印有王力宏肖像的奶茶瓶身，他都洗乾淨留著，甚至還有國中英文考卷題目有王力宏的題目，看到那麼多他收藏的王力宏，讓網友笑稱「吾疆那戶你捐了扇門片吧」、「立頓奶茶套組也太厲害」、「因為蕾神事件才斷捨離嗎？」、「宏宏欠你一個道歉」。

▲甚至還有考卷中有出現王力宏的名字，網友也都收藏保留。（圖／資料照、翻攝自批踢踢）

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