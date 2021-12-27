嗆「彰化又沒比人卡細漢」！王惠美：應先升第七都

▲彰化縣長王惠美強調，由於各項條件都符合，已經向內政部提出聲請升格「第七都」。（圖／CTWANT提供）

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針對蔡英文總統全力主導大新竹市升格，卻獨漏人口數已經符合升格標準的彰化、完全隻字不提，彰化縣長王惠美強調，彰化不僅人口數已經符合升格「第七都」標準，而且彰化藍綠民代都有高度共識，沒有紛紛擾擾，她向蔡總統喊話「彰化人沒比人卡細漢」，彰化先升格第七都絕對會「當仁不讓」。

面對民進黨全力修改地制法，要讓竹竹併成為台灣第七都，彰化縣顯然有話要說，因為彰化人口目前是126萬，已突破中央規定「人口達125萬人」的標準，現在只剩「經中央認定」這項條件待確認。反觀，新竹縣市人口加起來只有102萬，距離升格門檻還有段距離，民進黨卻以「有特殊需要」，堅持替竹竹併量身修法，甚至想要「逕付二讀」讓大新竹市早日升格，讓彰化縣很不是滋味。

據了解，彰化縣議會已經在日前通過爭取彰化縣爭取升格為直轄市案，彰化縣府並在本月24日縣長王惠美就職3周年當天，將申請升格公文寄給內政部，內政部今日應可收到。該立委分析，如果蔡政府這次只讓大新竹合併優先升格，卻讓「不必修法，不必合併」的彰化縣慢一步或無法升格，將很像「乖寶寶卻沒糖吃」，擔心會對綠營中部選情產生連鎖負面效應。

▲今年剛滿60週年的彰化大佛是彰化縣內的重要地標。（圖／CTWANT提供）

王惠美今天到員林市公所參加「彰化豐采、榮耀三百」2022元旦健走在員林宣傳活動，面對媒體追問「如何看民進黨力拼大新竹市升格一事」時表示，升格第七都對彰化縣來說，就是稅收增加，未來營業稅可以達到50％、遺產稅也可以進縣庫，整體來說升格後財政應該會更好，相信對於所有彰化縣民而言，尊榮感也將更提高。

王惠美表示，台灣俗諺說「一府二鹿三艋舺」，如今台南、台北都升格了，彰化縣就歷史、文化的層面又沒輸其它縣市，尤其北部已經有新北、台北、桃園三都，南部也有台南、高雄兩都，中部地區現在只有台中一個是直轄市，若彰化也升格，與台中變成中部「雙引擎」，對整體產業發展將更有好處。

媒體追問，若總統府就是堅持讓大新竹搶先彰化先一步升格，會不會替彰化打抱不平？會不會讓彰化人感覺「總統府在幫林智堅找工作」？王惠美則是笑而不答，直說「這就不好說」了，但他也表示，看看其它縣市為了爭取升格吵得不可開交、紛紛擾擾，彰化現在卻是不分藍綠立委、各政黨民代，多數都支持升格，最沒紛擾，再加上彰化縣不論人口等各方面條件都很足夠，不必修法就能升格，尤其是蔡總統最關心的風力發電產業，80％也都在彰化，彰化絕對有成為「第七都」的條件。

王惠美指出，彰化有許多傳產隱形冠軍，若升格能促進整體發展，而「彰化人又沒有比人卡細漢」，假如有資格的縣市卻無法升格、沒資格的都升格了，相信125萬多位彰化縣民都會與他有相同感受，希望內政部能盡快審議，彰化升格第七都絕對會「當仁不讓」。

彰化縣政府今天說明，將突破往例，將每年元旦的升旗活動移師南彰化員林運動公園舉行，同時舉辦元旦升旗典禮，搭配最知名的藤山步道元旦健走，為彰化爭取升格第七都帶來好彩頭。

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