懷孕5個月產檢！超音波驚見「寶寶長尾巴」孕媽嚇傻　醫生揭真相

▲鄭姓女子在產檢時，發現胎兒脊柱有異常。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

圖文／CTWANT

大陸一名鄭姓女子懷孕5個月時，到醫院產檢發現胎兒的屁股位置鼓起一個包，看起來就像條尾巴，讓夫妻倆不知該如何是好。經廈門大學附屬第一醫院診斷，初步判定為胎兒骶尾部畸胎瘤，決定實施介入性產前羊水穿刺，評估胎兒的腫瘤為良性後，建議孕婦繼續妊娠，最後平安生下寶寶，母子均安。

綜合陸媒報導，廈門大學附屬第一醫院產前診斷多學科專家團隊臨床組、超聲組、核磁共振組、遺傳組、兒外組、兒科組進行MDT（多學科會診），全面分析了胎兒可能的病情變化趨勢及不良預後，鑒於無法預測包塊的生長趨勢及性質，醫生也明確告知了鄭女可能需要的治療、預後及併發症。

鄭女和家屬聽從了姜金娜主任醫師的建議，實行了介入性產前診斷羊水穿刺；檢驗科細胞遺傳學專家邱惠國副主任技師，為寶寶的羊水進行了染色體核型檢測，結果正常。由於寶寶屬於胎兒骶尾部畸胎瘤（I型），80%預後良好，勇敢的父母選擇繼續妊娠。

▲畸胎瘤是小兒常見實體瘤之一。

隨著寶寶一天天發育長大，畸胎瘤也在長大，幸運的是沒有出現宮內併發症，生長指標在正常範圍內。懷孕38週時，醫生為鄭女做了剖宮產手術，手術順利，術後直接轉至新生兒科病房。寶寶出生後第3天，兒外科團隊為寶寶進行了手術，手術很成功，且確認腫瘤為良性，目前寶寶已經1歲，生長發育一切正常。

據了解，畸胎瘤是小兒常見實體瘤之一，好發在身體中線及其兩旁，由三胚葉組織構成，其中又以骶尾部畸胎瘤最多見，它可發生在任何年齡，以新生兒及嬰兒期最多見。隨著產前篩檢技術發展，骶尾部畸胎瘤的產前診斷率可達90％以上，其病理性質有良惡性之分，絕大多數新生兒骶尾部畸胎瘤為良性腫瘤。

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