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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

沉痛談酒駕　黃暐瀚籲修法：就看哪個負責的立委願意提出

▲▼黃暐瀚批林瑋豐擾亂台灣。（圖／翻攝POP YouTube）

▲資深媒體人黃暐瀚。（圖／翻攝POP YouTube）

記者杜冠霖／台北報導

高雄38歲黃姓男子26日三度酒駕，撞上正要過馬路前往愛河霓虹派對市集的一家四口，導致1死3輕重傷。其中，37歲的范姓母親傷重不治，資深媒體人黃暐瀚的母親今年5月初也遭酒駕撞死，他今（27）日痛批，酒駕是移動殺人機器在路上跑，「台灣必須修法！就看哪個政治人物、立委能負責任的提出來！」

這起離譜車禍發生在26日晚間7點20分，黃男喝酒後，駕駛BMW行經河東路、國民街路口，卻在國賓飯店前撞上正在過斑馬線的一家四口，導致范姓母親（37歲）傷重不治、15歲林姓女兒全口牙齒掉落重傷，另外2人也分別受到輕重傷。
而肇事黃男酒測值高達1.24毫克，且在2006年、2009年間都有酒駕被取締的紀錄。全案將朝不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦。

對此，黃暐瀚表示，何時台灣變成變酒駕共和國了？每天有多少人酒駕？有的沒被發現、有的撞了再撞，政治人物要讓人民安居樂業，任何人走在路上都可能被酒駕撞死，「但台灣居然變成這樣，居然毫無辦法，多痛苦。」

黃暐瀚說，這是令人沉痛的消息，但必須嚴正面對，今年5月他的母親也被酒駕撞死，「身為當事人其實很難平復，多少家庭被酒駕撞傷、撞死，他們的家庭以後怎麼辦？酒駕的人即便關了幾年後假釋，又出來酒駕撞人？」

黃暐瀚指出，每次酒駕發生後，大家都很憤怒，那如果吸毒茫掉呢？這些人坐在駕駛座就是殺人機器。他並舉例，許多國家對酒駕的罰責都相當嚴格，抓到人直接扣在警局一個禮拜，甚至扣車或沒入車輛，「台灣必須修法！就看哪個政治人物、立委能負責任的提出來！」

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