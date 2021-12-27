跨5代百年企業送暖！捐51床羽絨被　助花蓮弱勢渡寒冬

▲百年企業隆羽藏由花蓮市形象商圈發展協會理事長劉玲玲夫婦代表捐贈51床羽絨被，幫助弱勢家庭渡過寒冬。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

百年企業合隆羽藏日前由花蓮市政推廣委員副主委楊傑偕同妻子花蓮市形象商圈發展協會理事長劉玲玲來到進豐生活園區，代表他們的女婿合隆羽藏負責人陳彥誠，捐贈25床的雙人羽絨被跟26床的加大型羽絨被給愛花蓮基金會，由魏嘉賢市長代表接受並致贈感謝狀。

劉玲玲說，由於陳彥誠董事長從報章媒體及社群網路看到花蓮市公所實物銀行的相關新聞，尤其在疫情期間許多民眾生活陷困，加上時節入冬氣候逐漸寒冷，主動向他們提出捐贈冬被的想法，希望藉由捐贈冬被的舉動拋磚引玉，希望更多企業、社團或個人在有餘力之際投入社會公益，響應愛花蓮的號召。

▲花蓮市長魏嘉賢代表接受並致贈感謝狀。



51床來自「合隆羽藏」的百年工藝羽絨被今天送至進豐生活園區，魏嘉賢到場向楊傑副主委、劉玲玲理事長及合隆羽藏負責人陳彥誠表達感謝。魏嘉賢感謝陳彥誠董事長的熱心公益及楊傑副主委賢伉儷的引薦，讓目前稀缺的冬季寢具能夠讓實物銀行的物資更加充裕，可以幫助更多需要幫助的弱勢朋友。



劉玲玲理事長說，合隆羽藏創立於清光緒34年西元1908年，迄今已是逾百年的企業；合隆起家於台北大稻埕，跨越五代人專研羽絨專業。2016年，「合隆羽藏」進行品牌再造，將源於西方的珍貴羽絨，揉合東方細膩典雅的元素，打造精緻羽絨織品。陳彥誠董事長為響應魏市長的愛花蓮號召，認為要捐贈品質最好的羽絨被給需要幫助的朋友，希望能在寒冷的冬夜溫暖他們的身心。

魏嘉賢感謝合隆羽藏及許多好朋友投入社會公。這次的冬被物資除了用於愛花蓮實物銀行外，也會捐贈給老人之家的長輩使用，讓有需要的朋友都能溫暖度過寒冬；愛花蓮基金會未來會號召更多朋友，支援花蓮市的實物銀行以及慈愛基金，一起來關懷弱勢的朋友。