多花1／3金額採購「台灣新高粱」！　金酒掛保證：販售不會漲價

▲金酒強調，未來販售高粱不會漲價。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

金酒公司目前高粱來源以跨國採購為主，因應國際糧食危機，國際糧食價格不斷攀升，今（27日）宣布與台灣各縣市跨縣市合作，分散採購風險，將以每公斤21元採購新品種「台南7號」、「台南8號」，並提供3年合約，不過，此價格會比國際採購高出3分之1，未來販售價格是否上漲？金酒強調，不會。

農委會主委陳吉仲和金門縣縣長楊鎮浯，共同出席「原產台灣 金釀高粱」契作簽約記者會。楊鎮浯說，此合作談很久，現在美事成真，對金門而言，水稻每公頃用水量約12,000公噸，高粱如在稻田區，採粗放栽培，可不灌溉或是只灌溉1次，灌溉用水量最多為1,300公噸，至少可節水10,700公噸。倘以產酒率46％及每公頃4公噸產量算， 4,000公斤原料產1,840公升酒，約可生產0.6公升高粱酒3,067瓶，每瓶高粱酒可節水3.5公噸。

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▲楊鎮浯（左）說，非常感謝農委會才有此次合作。



楊鎮浯坦言，採購價21元，比現在國際採購價稍微高一點點，但跟金酒有清楚共識，第一需有長期穩定原料來源，二需可靠的高品質台灣原料來源，最後隨國際原物料波動，運費愈來愈貴，風險相對提高、變數大，金酒作為白酒銷量第一公司要承擔社會責任，笑說自己這幾天就省了10幾萬噸的水，而金門人拼命幫大家省水，也請大家幫忙用力省水。

只是成本高出3分之1，售價日後會變貴？金酒董事長黃怡凱強調「不會」，農作物價格只是生產成本其中一部分，更何況有時要盡社會責任，並笑說金酒賺的錢不是上繳國庫，就是用來充實縣庫，最後強調，高粱酒價格跟市場和原物料波動有關，這次才會一次採3年合約，訂出價錢，希望有好品質，同時幫台灣節水，才願意負擔高點價錢做，只要酒品質好，將來市場有競爭力，酒的利潤也會提高。

▲黃怡凱（左一）提到，去年受疫情衝擊，營業額減少了20億。（圖／記者許展溢攝）



至於金門高粱銷量狀況？黃怡凱表示，過去10年平均年營業額120億，去年因疫情，造成消費型態改變，加上小三通關閉，以每年有100萬人次，每人帶2000 元高梁約20億，標準從120億降到100億，今年努力至今，超過110億，快回到正常水準，

另外，陳吉仲說，未來原物料高漲，農委會樂意提供優質、高品質高粱給金酒公司外，還有節水獎勵、農民收益增加和貨源穩定供貨給金酒三大重點，更重要的是，合作讓農委會以水稻為主產業政策，開始調整以雜糧為主，後續保證所有補助、獎勵設備會執行到位，並大讚楊鎮浯有一定高度，要求金酒考量社會企業責任、台灣農業發展，才有此次合作。